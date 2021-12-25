來自烏克蘭的名模瑞莎今年4月遭人爆料抹黑，長期耕耘於教育韻律體操的她，遭匿名爆料空降、搶功等罪名，幸好有不少知情人士出面留言，才還瑞莎清白。昨(24日)逢平安夜，瑞莎卻坦言心痛，主因是她提告抹黑她的網友加重誹謗罪，卻獲不起訴處分，她更表示，自己是檢察官調查後才知道這幾名網友其實都是接觸過的人，無故遭人插刀，瑞莎說：「我有很多孩子們要顧， 肚子裡也有一個31週的寶寶， 我真的很盡力，很需要加油」。

瑞莎與台灣小開Mike結婚6年，近年發揮所長忙栽培韻律體操人才，4月卻遭人爆料帳目不明、將體育界搞亂，甚至空降搶功等罪名，幸好瑞莎學生家長出來發聲，加上曾合作過的廠商透露瑞莎私下善良一面，才讓她沉冤得雪。昨台北地檢署宣布，經過調查後得知是龍潭地區選手跟教練的彭姓、欒姓、汪姓、李姓人士在Dcard上發文，但最後判定4人是針對可受公評之事的合理評論，依罪嫌不足，24日將4人不起訴。

瑞莎提告遭判不起訴，發文回應心聲。（圖／翻攝自瑞莎 Larisa臉書）

對此，懷著身孕的瑞莎昨在臉書語氣沉重說：「今天是聖誕夜……本來想要在今天晚上po一張全家福的照片，祝福大家聖誕節快樂，但後來突然在網路上看到了新聞」，「說實話，非常的驚訝也很shock，因為明明檢察官沒跟我要任何文件或證明，來證實選手們廣告費有收到或去美國比賽費用都是我本人所支付，或是要求我能夠提出佐證說明其他在DCard寫的不是事實」，「本人對於這個處分不多作評論；但倘新聞處分屬實，本人將會針對這個事件與處分結果進行後續法律程序。」

瑞莎進一步說：「感謝檢察官的調查，讓我知道DCard的發文者還有寫不實文字的人是誰，調查到欒姓，汪姓，彭姓，李姓4個名字」，但同時間很傷心，雖然與這些人不熟，但或多或少是工作上接觸過的人，不明白自己哪個環節出問題，自己目前只能再次否認這些網友的指控，「我盡力不要想，因為我還有很多孩子們要顧，我不能因為這些人傷心或挫敗。」

而網友回應：「加油！肚子的寶寶顧好先！心情別受影響！大家都替妳加油」、「謝謝瑞莎為台灣體操界奉獻的一切，我們愛你而且都為你加油，祝福你和肚子裡的寶寶以及全家人，平安快樂」、「謝謝妳為台灣做的一切，跟妳站在一起，為你加油。上帝祝福妳們全家和妳所做的事」、「加油，正義不會不來，有時會晚點到」。