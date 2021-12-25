李男辯稱喝感冒藥水，結果酒測超標，還被查出有2次累犯紀錄。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名李姓騎士21日騎車在三民區一處路口停等紅燈時，邊滑手機，正在路口執勤的員警見狀攔查，發現李男身上渾身酒味，李男辯稱因感冒服用感冒藥水，警方未理會直接對李男酒測，不僅測出超過標準值，還發現李男已有2次酒駕累犯紀錄，今年1月剛服刑出獄，真的是罰不怕也關不怕，警訊後依公共危險罪將他送辦。

三民一分局三民派出所員警於12月21日深夜23時在中華路和九如路口停等紅燈時，發現34歲李姓騎士機車未熄火邊滑手機，於是趨前攔查，警方靠近李男聞到他滿身酒氣，詢問李男「你是否有喝酒？」李男辯稱因感冒不舒服，有喝2瓶感冒藥水，希望能緩和感冒症狀，沒喝其他酒。

警方未理會李男說詞，當場對他實施酒測，結果酒測值超過標準值，李男當下又改口說自己有喝1瓶啤酒，因天冷想直接騎車回家，沒想到會被警方攔下。

警方將李男帶回查辦，發現李男於2019年和2020年分別有酒駕行為被警方查獲，第1次繳了罰金，第2次酒駕被判刑4個月，今年1月才剛服刑出獄，沒想到，仍不知悔改，警方訊後依公共危險罪嫌將李男移送法辦。

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