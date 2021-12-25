聖誕節路上超多情侶牽手逛街，讓不少單身男女「孤單寂寞覺得冷」，一些急欲脫單的人可能會在派對上「狩獵」適合的對象共度佳節。而高大帥氣的男生對多數人來說是天菜，但根據《性醫學雜誌》一篇研究指出，身高低於175公分的男性的性交頻率更頻繁，而且也比較會賺錢，可謂是「多金又多精」。

根據英國《每日星報》報導，《性醫學雜誌》發布的一篇研究中指出「矮個子的男生可能會是更好的伴侶」。一般來說身材高大、皮膚黝黑且外貌英俊的男性在交友軟體上，更容易會吸引到女生的目光，因此會比較歡迎，但該研究針對531名異性戀男性進行調查，結果發現身高低於175公分的男性的性交頻率更頻繁。

除了性行為次數的多寡外，美國紐約大學一則研究也指出，個子矮小的男生，比起高大英俊的男生，離婚率低了32％，而且大多比較會賺錢。

針對矮個子可能是更好的伴侶這點，相關研究人員並沒有分析出確切的原因，但推測是因為高大英俊的男生通常對自己會比較有自信，相較之下，矮個子的男性可能會為了想要證明自己，在各方面都付出更多的努力。