37歲的陳小姐，自從8年前購入智慧型手機以後，經常斜倚在床頭，頸椎後側懸空、低頭滑手機，甚至躺在床上看手機一整個晚上。前年起發現自己有嚴重的肩頸痠痛，並且常常失眠、或者突然落枕，某日逐漸發現自己雙手指端都有麻木感，整天都麻木不停，有的時候雙腳趾頭端也會有微微的麻感，嚇得趕緊求診。檢查後才得知，自己的症狀屬於頸椎症候群的一種。經過兩周的針灸放鬆緊繃的肩頸部肌肉群，再搭配輕柔的傷科手法把輕微錯位的頸椎復位，雙側手指的麻木感才完全消失。

●頸椎症候群有多型 症狀多元

頸椎症候群有很多分型：

1.若與頸部肌肉群、肌筋膜、關節韌帶發炎有關，則容易肩頸痠痛、落枕、頭痛。

2.若與頸椎的神經根受壓迫有關，則會有手臂、手指麻木異常感。

3.若是椎動脈有病變，則可能有眩暈、健忘、頭痛、噁心、耳鳴的症狀。

4.若與交感神經壓迫有關，則會有視力模糊、鼻塞、喉梗感、胸悶、心悸、失眠、胃食道逆流等等。

5.若與脊隨壓迫有關，則會引起四肢麻木、肌肉無力，走路一跛一跛的，嚴重的還會肌肉萎縮。

陳小姐因為長期以不當的姿勢看手機，導致提肩胛肌、斜方肌、胸鎖乳突肌、前斜角肌過度緊張，造成頸椎小關節錯位，進一步壓迫到神經，引起手麻的症狀。

現代人長時間使用電子產品，不論是低頭滑手機，或者久坐維持固定姿勢看電腦螢幕，都是給頸椎、腰椎增加額外的負擔，不但容易造成肌肉筋膜韌帶的緊繃僵硬，影響血液循環，長年累積下來，頸椎曲線變得過直。等到進入中老年，更易造成脊椎關節的退化、骨刺增生。

●保養頸椎有秘訣 勤做2種運動 維護頸椎關節活動度和韌帶彈性

1.每天晚上都做瑜珈的蛇式5次，維持抬身體微後仰姿勢5秒鐘，再休息5秒鐘。

2.雙腿交叉坐在軟墊上，雙手在腰部交握，以一手握在另一隻手的手腕上，慢慢彎腰，配合呼氣，額頭盡量去碰觸軟墊。拉伸背部脊椎約維持5秒鐘，再慢慢吸氣直起身體。

透過上述這兩種運動，可以延展足太陽膀胱經的經筋，讓膀胱經經氣通暢，預防落枕；並能維持脊椎關節的靈活度以及韌帶的彈性；也可以改善長期久坐導致僵硬緊繃不已的頸背部筋膜。

●養筋狀骨中藥 能預防頸椎退化

中醫認為，肝主筋，腎主骨，許多中藥有補益肝腎的效果，服用之後能有強健筋骨的效果，像是骨碎補、續斷、杜仲、牛膝；而一些補益氣血的藥物，如當歸、熟地、白芍、黨參，則能改善關節的血液循環，讓筋骨柔軟有彈性。

另外，龜鹿二仙膠因為能滋補腎精氣血，所以服用後能強化骨質，預防駝背以及頸椎曲線變得過度僵直。這些藥物搭配使用，不但可以改善肩頸痠痛，也能預防頸椎的退化。

●改變壞習慣 日常生活做好頸椎保健

1. 不要斜靠或平躺在床上滑手機、看電視，使用手機或平板時間也不宜連續超過1小時。

2. 睡眠時間充足，不宜超過23:00就寢，才不會造成肩頸肌群長期的緊繃。

3. 需長時間維持固定姿勢工作的人，如廚師、牙醫師、裁縫師、電腦工作者…等，盡量工作1小時後就將頸部上下左右旋轉活動，並聳動雙邊肩膀。每天回家記得操作2種頸椎保健運動。

4. 懷疑有任何頸椎症候群的症狀，均應盡早就醫檢查及治療。

(圖/許懿心中醫師提供)

※本文作者為盛堂中醫診所許懿心中醫師。