Omicron疫情快速蔓延各國，加上春節前夕返台國人眾多，國內一周內暴增27例Omicron境外移入個案。國內公衛學者認為，目前對於Omicron的事態仍未明朗，對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示認同，預估明年春節見分曉，整體疫情會比較明確。

前立委沈富雄日前發文指出，新冠肺炎疫情已經走向「流感化」，但台大公衛學者陳秀熙認為，事態未明朗，目前看來並不樂觀，關鍵時刻要等明年一月過後才能評估。

陳時中今天上午出席COVID-19「關鍵『疫』戰，感謝有您」頒獎典禮，受訪時表示，明年春節整體疫情會有比較明確的可能性，當然也不能排除有一些疫情的變化，如果有新的變種，就比較難以預測，以目前Delta和Omicron來說，大概未來1個月可以看出情況。

國內追加劑全面開打，中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬認為，過年期間返台民眾多，國內接下來將面臨首波危機，呼籲第一到三類對象要加速施打追加劑，在3個月內把追加劑覆蓋率打到100％。陳時中表示100％不太可能，因為有些人有身體狀況沒辦法打，會盡量施打提高覆蓋率。

衛福部預防接種諮詢小組（ACIP）建議，基礎劑滿5個月後可接種追加劑，目前國內追加劑接種率僅千分之幾。陳時中表示，主要是目前可以打的對象還很少；媒體詢問是否有研擬縮短為3個月，他表示最近一周ACIP才剛開會做出追加劑建議，未來如有必要會隨時討論。

陳時中舉例說明，前兩周都沒有看到各國有AZ追加劑報告出來，但最近牛津有報告結果顯示效果看起來不錯，「這些變化都非常快，我們要隨時因應」，將再提交給專家討論。