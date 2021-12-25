中鋼(2002)今年建廠50周年，今（25日）晚間將在小港廠區舉辦廠慶活動，並以「精緻鋼廠、永續未來」作為精神主軸，中鋼董事長翁朝棟一再強調要師法台積電，為世界一級的客戶客製化產品且朝向高價值的精緻鋼廠邁進。

中鋼董事長翁朝棟24日表示，台積電的成功之道，就是有世界上最強的客戶，並且為其量身定做產品，擁有定價權，因此台積電毛利率可高達53%。中鋼也致力打造專精的核心競爭力，鞏固下個50年永續發展根基；並朝向高值精緻鋼廠，以台積電為師，成為鋼鐵領域的台積電。

中鋼董事長翁朝棟指出，中鋼10多年前就為特斯拉量身打造電動車關鍵零組件馬達所需的電磁鋼片，就是一個成功的例子，若能找到實力堅強的客戶並且為其客製產品，就可創造高價值。

中鋼積極轉型為高值精緻鋼廠，今年前三季精緻鋼品訂單量46.11萬噸，總訂單占比7.31%，高於目標的4.2%。

中鋼公司以車用為主的超能效電磁鋼、跨世代車用鋼等八項精緻鋼品之銷售占比，2025年提升至10%，2030年進一步提升至占20%為目標。

中鋼今年營運成績可望創建廠50年新高，在建廠50年之際此成果益顯珍貴。

中鋼公司今年建廠50周年，今（25日）晚間6時起於小港廠行政廠區舉辦廠慶活動，以「精緻鋼廠、永續未來」作為精神主軸，期許全體同仁共同「超越50、贏向100」，持續努力成就下一個50年的榮耀光景。

這次的周年慶特別針對中鋼的未來發展方向，有技術部門及海基、鑫科等子公司設置展示攤位，介紹中鋼在綠能產業、智能化及環保循環經濟的投入現況與發展，也將布置長達12米的「中鋼50時光長廊」，將中鋼建廠迄今的大事紀，以老照片圖文方式呈現。

中鋼這次廠慶活動選在晚間舉行，是考量結合演唱會表演的聲光效果，邀請甫獲金曲獎的曹雅雯，以及有廣大年輕粉絲的八三夭樂團等多組歌手，在50周年廠慶與員工眷屬同樂。