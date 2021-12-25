車用鏡頭廠淳安(6283)子公司SHARP FIT Automotive Technology Co.Ltd.聲請宣告破產並進行重整，由於淳安合併報表已認列子公司累積虧損，其申請破產保護程序對淳安財務業務並無重大影響，淳安深耕車用鏡頭市場，今年車用佔比已拉升近50%，淳安董事長秦國峰表示，2023年起，淳安將會有跳躍性成長目標迄今未改變。

淳安於2020年6月宣布與鴻海集團(2317)旗下鴻騰精密(HKG:6088)及日本夏普(TYO:6753)策略聯盟，淳安投資新台幣4.2億元取得鴻騰精密及日本夏普之合資FIT Electronics Device Pte. Ltd.(簡稱FITED)51%股權，此次聲請宣告破產並進行重整的SHARP FIT Automotive Technology Co.Ltd.為FITED控股公司兩家100%持股子公司之一。

淳安表示，SHARP FIT Automotive Technology Co.Ltd.主要從事車用攝像頭設計開發工作，由於長期集中資源在單一客戶的產品開發，業績受到新冠肺炎(Covid-19)疫情影響致不如預期，今年年中過後更因全球晶片短缺，造成主要客戶車輛生產減少，連帶衝擊公司收入，以致資產不足以清償全部債務，公司已協助其縮減支出並開發新業務，但因車用產品開發週期長，無法於短期內挹注收入，仍然無法清償所有債務，因此經SHARP FIT Automotive Technology Co.Ltd.董事會決議，於110年12月24日根據日本民事再生法第21條第1項規定聲請宣告破產並進行公司重整，並根據該法第79條第1項提出保全管理命令，東京地方裁判所將於同一天指派濱田律師事務所之川瀨庸爾（Kawase Yoji）律師作為保全管理人。

儘管SHARP FIT Automotive Technology Co.Ltd.聲請宣告破產並進行重整，淳安強調，公司合併報表業已認列該子公司累積虧損，其申請破產保護程序對公司財務業務並無重大影響。

敏實集團自2017年取得淳安經營權後，確立以車用相關產品為營運主軸，同年成立汽車電子事業群及及汽車工程事業群，其中汽車電子事業群鎖定在ADAS及自駕車領域最重要的車載鏡頭模組佈局，公司除藉由取得鴻騰精密及日本夏普合資的FIT Electronics Device Pte.Ltd(簡稱FITED)51%股權，間接取得日本夏普20年以上研發技術能力，亦於今年11月攜手大億(1521)集團大億金茂(8107)成立敏億電子(股)公司，敏億電子初期資本額為2億元，淳安持股約51%，根據雙方規劃，敏億電子廠房設於大億集團台南新建大樓內，預計11月起進行廠內設施整建與設備引進，2022年初進行試產，2022年第4季開始生產供應自駕車使用高階攝像頭產品，聯手搶攻自駕車車電市場。

儘管受到汽車缺晶片影響，淳安原訂今年車載鏡頭出貨200萬顆目標未能達成，但目前車用產品佔營收比重已接近薄膜產品，佔比近50%，淳安表示，明年車用營收佔比有機會首度超越薄膜產品。

為提升公司競爭力，淳安也調整接單策略，由於既有的VGA及1M(百萬畫素)車載鏡頭市場進入紅海，淳安明年將不再接單VGA產品，1M也會挑客戶做，未來產品重心將放在2M、3M、5M、8M等高階產品。

淳安今年前3季稅後虧損為1.4億元，每股淨損為0.96元；累計前11月合併營收為23.29億元，年增61.9%。