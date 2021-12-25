NBA官方的Kia MVP榜單最新排行，勇士隊柯瑞（Stephen Curry）攻佔耶誕節之前的榜首，金塊中鋒約基奇（Nikola Jokic）維持上周的第3名，所以暫時成為柯瑞與籃網前鋒杜蘭特（Kevin Durant）之間的爭奪戰。杜蘭特雖然最近觸發聯盟的COVID-19健康安全協議而被隔離，受到疫情停賽的球員將不會在被這張榜單扣分，不過對季末票選的影響難以估計，因為球員必須要上陣比賽才能對球隊做出貢獻。

1. 勇士隊柯瑞

2. 籃網隊杜蘭特

3. 金塊隊約基奇

4. 太陽隊保羅（Chris Paul）

5. 公鹿隊阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）

6. 爵士隊戈貝爾（Rudy Gobert）

7. 公牛隊迪羅薩（DeMar DeRozan）

8. 爵士隊米契爾（Donovan Mitchell）

9. 公牛隊拉文（Zach LaVine）

10. 老鷹隊崔楊（Trae Young）

柯瑞本季場均27.7分、5.4籃板、5.9助攻，近來連續單場達到30分，包括對灰熊一戰拿下46分（8顆三分球）。最重要的是柯瑞飆分幾乎就是贏球保證，柯瑞拿到30分的時候勇士戰績為11勝1敗，主場觀眾已開始對他報以「MVP」的喝采聲。

杜蘭特場均29.7分是本季目前的得分王，他拿過4次得分王，這是在他阿基里斯腱受傷之後歸來的第2個球季就回復到幾年前的水準了，甚至比他在勇士的最後一季（2018-19）還要好，上場時間37分鐘亦是非常拚命。

約基奇最近表現維持高水準，對黃蜂一戰繳出29分21籃板「雙廿」，目前場均25.9分、13.5籃板、7.2助攻。然而金塊本季戰績不佳，比不上籃網、勇士這些爭奪龍頭的球隊，衝擊約基奇的MVP連霸之路。