一名犯有多次妨害風化罪嫌的26歲陳姓露鳥噴精男，至少3次在公共場合露鳥手淫，屢次遭逮後均辯稱罹患強迫症等精神疾病。今年4月他在高雄市某大百貨賣場，見一名辣妹購物後尾隨在後，見一旁沒人，竟尾隨手淫並噴精載辣妹右腿上，還噴精在一名短褲辣妹腿上，嚇得辣妹魂飛魄散，陳男被逮後又使出舊招，辯稱自己有性成癮症而無法控制，法官調閱病歷後當場打臉，依公然猥褻罪判他4月徒刑，可易科罰金12萬元。

陳姓男子先前已經犯有三次妨害風化案件，判刑三年後，於民國109 年8月才易科罰金執行完畢。但陳嫌仍不知悔改，今年4 月23日傍晚，在高雄市某大百貨2樓，看見一名辣妹女子在購物，竟拉開自己長褲拉鍊，當場對辣妹打起手槍，還射精在辣妹右腿。

女方當場感到腿上一陣濕熱，立刻回頭察看，噴精的陳男立刻向她道歉，並蹲下來拿抹布擦拭地上的精液後，轉頭就跑，辣妹氣得立刻找人協助報警。

法院審理時，陳男辯稱因患有疾病而無從控制自己之行為，並提出診斷證明書，但法官一看，發現診斷證明書上之診斷結果係記載「焦慮症；強迫症；疑似強迫性人格疾患」，與被告自稱之「性成癮發作」並不相同，且診斷證明書之診療日期與犯案時有落差，無法證明陳男因疾病而無從控制自己之行為。

法官審閱監視器畫面，發現陳男遛鳥裸露生殖器時，還會觀看周遭情況、觀察該名辣妹反應後， 逐步接近辣妹，且陳男射精在辣妹大腿而遭發覺後，立即 向辣妹道歉，還拿出抹布擦拭地上之精液，顯見陳男犯罪時仍可充分注意外在環境變化，並採取相應之措施達到犯罪目的，能辨別事理、與陳男自稱「不知道自己在做什麼」，顯然不足採信。

法官審理後，審酌陳男僅為滿足一己之私慾，即於公共場所任意為裸露生殖器以供人觀覽之猥褻行為，足見其目無法紀，欠缺尊重他人之觀念，所為破壞社會秩序及善良風俗，事後又否認犯意，且先前已有3 次妨害風化之犯行毫無悔意，依公然猥褻罪判他4月徒刑，可易科罰金12萬元。