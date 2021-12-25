25日凌晨澎湖發生死亡車禍，兩輛汽車在縣道203線西文段猛力衝撞，一車55歲呂姓駕駛當場死亡，另車許姓夫婦輕傷，全案警方積極調查釐清肇責。

澎湖縣消防局25日凌晨4時50分受理民眾報案，縣道203線西文段（西文里500號水連天民宿前)汽車相撞，有人受困車內請求救援。

消防局第一大隊馬公分隊3車7人趕往救助，分隊長江基維負責指揮；車禍現場貨車與自小客車相撞，自小客駕駛55歲呂姓男子受困車內趴於窗外，已無生命跡象。

消防人員利用破壞剪及撐開器撬開扭曲變形的車門，並使用KED及頸圈合力將駕駛移出，接上長背板及AED等急救處置後，隨即送往三總澎湖分院急救。

另貨車上37歲許姓男子與38歲楊姓女子夫妻兩人意識清楚，只有頭部輕微創傷，送往衛福部澎湖醫院醫治。

警方調閱路口監視器，研判自小客車駕駛呂姓男子由縣道203線西向東方向行駛（市區往東衛），行至肇事地點因不明原因駛入對向車道，以致與縣道203線東向西方向內車道行駛（東衛往市區）的小貨車發生衝撞肇事。

警方初步調查，小貨車駕駛許姓男子無飲酒，自小客車駕駛呂姓男子送醫急救仍不治，呂姓男子委由三總澎湖分院抽血代驗中，全案報請澎湖地檢署相驗偵辦。