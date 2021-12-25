美國總統拜登24日出席「北美防空司令部」(NORAD)活動，與全美孩子一同追蹤耶誕老人行蹤。過程中，1名疑似川普粉絲的男子Call In進來，用2020年總統大選期間嘲諷拜登的迷因口號「加油布蘭登」嗆聲，當拜登想要回應時，卻遭對方掛電話。

延續過去66年的傳統，NORAD今年也舉行「追蹤耶誕老人」活動，開放全美孩童打電話詢問耶誕老人的行蹤。今年，一如過往傳統，拜登與第一夫人吉爾也出席NORAD追蹤耶誕老人的活動。

這時，一通來自奧勒岡的電話打進來。儘管過程相當平和，但就在結束時，這戶人家的父親卻冷不防地冒出一句，「我也祝你們享受一個美好的耶誕節，耶誕快樂！加油！布蘭登！」。

不過，拜登似乎無視對方的嘲諷，反而輕鬆地回應「我同意，布蘭登，加油！」當拜登進一步詢問對方，是否是住在奧勒岡州時，對方已經掛上電話。

《衛報》指出，「加油！布蘭登！」這句口號在前總統川普的粉絲中特別受歡迎，更是2020年美國總統大選期間反拜登陣營的熱門口號。

其起源為納斯卡賽車（Nascar）賽中，記者訪問選手布蘭登布朗時，背後卻有群眾高呼「X！喬拜登」；不料，卻被記者「超譯」為「加油！布蘭登！」。自此，舉凡反拜登者想要不帶髒字的罵拜登，便會引用此語。但布朗本人卻表示，「我不想成為髒話的代名詞」。

事實上，川普本人過去參加NORAD追蹤耶誕老公公活動時，也曾發生插曲。當時，他問南卡羅來納州的1名7歲孩子，是否還相信耶誕老公公這回事，「7歲已經快到不太相信的年齡，對嗎？」不過，小女孩事後卻告訴媒體，自己相信耶誕老人的存在，不太理解川普所言是甚麼意思。