大宇資(6111)董事會為強化集團經營佈局及聚焦業務目標，以每股25元收購紅陽科技5488315股，總投資金額約1.37億元，持股比例55.16％。公司指出，這次交易金額及評估資料已依規定取得會計師價格合理性意見書。
這是大宇資投資的第二家支付公司，先前參與全達(8068)私募，取得全達17.14％股權，全達則持有藍新科技32.63％股權。
這次再取得紅陽科技過半股權，大宇資表示，以「充實事業版圖」作為出發點，因應未來資訊產業中虛擬界資訊、服務、產品、金流各是不可或缺的一塊。發行IP虛擬藝品或是研發NFT遊戲，交易NFT商品除了本身基礎實力以外，還要帶入數位資產、虛擬貨幣和區塊鏈等技術，而金流則扮演真實與虛擬中洽接的橋樑。
紅陽科技為第三方支付代收代付業者之一，提供諸如信用卡、金融卡、超商代收、境外收款等多項收款工具與服務。在台灣專業金流服務經營多年的經驗，致力於多元支付功能的開發與業務發展，規模穩健成長，並持續推動虛擬、實體全方位整合服務。
本次投資後，大宇資取得紅陽科技控制權並將其納入子公司，且計畫自目前公司內董事結構五董一監中取得三董一監席次，大幅提升集團在市場全方位的競爭力。
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