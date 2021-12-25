馬斯克看到「撞臉男」也表示，「我可能有部分華人血統」。（圖／翻攝自馬斯克推特）

全球首富、特斯拉執行長馬斯克先前在推特以中文貼出曹植《七步詩》，引爆粉絲熱議，日前獲選《時代》年度風雲人物，又掀起話題，如今有網友在大陸發現他的「雙胞胎兄弟」，近日抖音瘋傳一段影片，一名大陸男子「撞臉」馬斯克，意外讓他暴紅，連馬斯克本尊看到都不禁直呼「也許我有部分華人血統！」

據《環球時報》（Global Times）報導，一名來自大陸江蘇的男子近日在抖音上暴紅，原因就是他長得跟馬斯克實在太像了！

從影片中看到，男子站在轎車旁對著鏡頭微笑，只看五官和神情幾乎與馬斯克一模一樣，兩人根本神複製，像是失散多年的雙胞胎兄弟，直到他開口講話略帶當地口音，才令人驚醒不是「馬斯克本尊」。

這段影片曝光後迅速流傳，該男子成為網路紅人，有網友開玩笑幫他取名「易隆馬」（Yi Long Musk），但也有人質疑這名男子並非真人，而是利用AI換臉技術合成馬斯克的臉。

為了回應網友指控，這名男子表示，只要影片分享破萬，他將在周日（26日）開直播讓外界驗明正身，強調自己絕非造假。

之後有人將這段影片轉傳給馬斯克，沒想到本尊親自回應，開玩笑說「我可能有部分華人血統」。