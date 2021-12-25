近年體育班與運動代表隊發生校園性平事件頻傳，監委范巽綠、蕭自佑、趙永清今天指出，自2014年迄今高中以下體育班、運動代表隊經通報性平事件共548件，而學生與教練特殊依賴關係、權力不對等社會文化結構，實與普通班學生存在殊異性，監院促請教育部應儘速就學生的身心保護、性平教育檢討改進，積極研議有效解決對策。

監察院教育及文化委員會在12月16日，針對體育班及運動代表隊校園性平事件頻傳的問題，通過調查報告，促請教育部確實檢討改進。

調查報告指出，教育部目前僅對於專任運動教練，定有各級學校專任運動教練聘任管理辦法，對於非專任運動教練的管理，卻僅以函釋公告，相關監督管理密度猶顯不足，且對於非專任運動教練的性別平等教育並無相關教育訓練規範。

監委表示，教育部應強化運動教練的性別及相關法令知識，各校校長及行政團隊應落實校內體育班及運動團隊的監督管理，並對教練進行教育訓練，以維護學校運動訓練環境及學生權益。

監委指出，體育班及運動代表隊學生年齡較輕，即進入具有長時間訓練、肢體碰觸頻繁，以及比賽外地住宿等，又因訓練及生活緊密結合，衍伸與教練特殊依賴關係，發展成學長制等特殊權力不對等社會文化結構，實與普通班學生存在殊異性。

監委提醒，教育部宜參考國際經驗，如德國即提供指南予該國運動協會，明確指出不同運動項目應不同管理，尤針對「身體接觸」、「運動空間」、「特殊依賴關係」等三面向，應進行風險評估，並採取必要措施。

報告提到，據教育部統計資料顯示，高中以下的體育班與體育代表隊，目前共有244所學校提供住宿，義務教育階段體育班住宿學生占全體6成，與教育部函復「以不住宿原則」政策有出入，對於宿舍管理、員額編制標準等內容付之闕如，且部分學校體育班因宿舍管理人員配置不符實需，致性平案件層出不窮等情。

監委說，教育部應盤點體育班宿舍環境及宿舍管理人員，另體育專長學生常有至外地集訓或比賽的住宿需求，然而仍缺乏相關住宿規範或指引，教育部應整合體育署及國民及學前教育署積極改善，以維護學生住宿安全。