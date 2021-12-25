針對廢止中華民國紅十會法釋憲案，大法官近日以「看不出客觀上已具體指摘究竟有何牴觸憲法疑義」不受理，對此，中華民國紅十字會聲明指出，對此深感不解及十分遺憾。

法務部前部長、紅十字會會長王清峰指出，各個國家會制定紅十字會法，是為了依據日內瓦公約設立紅十字會，以執行日內瓦公約所賦予的任務，包括在戰時對於傷病兵的救護、平民的保護及維護戰俘的權益。此外，因應氣候變遷造成全球的重大傷亡及損害，災害的救援、復原、重建及預防，也已成為國際紅十字運動，各國紅十字會的重要任務。

紅十字會表示，2016年年初，有立委為廢止紅十字會法，不斷造謠污衊紅十字會，對紅十字會名聲及信譽造成重大傷害，雖然痛心難過，但我們沒有灰心喪志，因為中華民國紅十字會是為台灣及全球人道任務而存在，人道是紅十字會永遠的核心價值。

「有災難的地方就有紅十字會，有紅十字會的地方就有希望」紅十字會強調，從汶川地震起，經歷八八風災、日本三一一地震、尼泊爾地震至高雄氣爆事件，衛福部指派會計師多次查核，結果均為「無」缺失，紅十字會一次次面對質疑，又一次次通過了考驗。

紅十字會說，不懂得曲媚討好，以最樸實的態度直面媒體公關與群眾。面對國際的各種人道危機，不論是戰爭衝突、氣候變遷或天災所造成的流離失所及難民，從敘利亞、尼泊爾、葉門、非洲查德湖區域、海地、馬達加斯加到阿富汗，紅十字會皆不曾缺席。