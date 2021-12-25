據大陸國家衛健委今天（25日）通告，昨天（24日）大陸新增確診病例140例。其中境外輸入病例53例（上海15例，天津9例，陝西8例，廣東6例，廣西5例，湖南4例，雲南2例，浙江1例，福建1例，山東1例，四川1例），含9例由無症狀感染者轉為確診病例（湖南4例，陝西4例，四川1例）；本土病例87例（陝西78例，其中西安市75例、延安市2例、咸陽市1例；廣西5例，均在防城港市；雲南4例，均在昆明市）。

★西安5000輛專車一對一接送封控區考研學生

2022年大陸全國碩士研究生招生考試今天（25日）正式開考，對於身處西安的考生而言，「封控區」「封閉管理」都給考試帶來了一定影響。為解決考生出行難題，西安市交通運輸局特事特辦，不僅緊急組織了5000輛計程車和網約車，免費為全市封控區的考生提供一對一接送服務，同時重點增加考試前後時段的公車線路運力，確保考生順利抵離考點。

截至目前，西安市共有高風險地區1個、中風險地區111個，全市所有小區和單位目前亦正在實行封閉管理。「在當前疫情防控特殊情況下，保障廣大考研學生有序出行是交通運輸行業義不容辭的責任。」在24日西安市疫情新聞發布會上，西安市交通局副局長李斌科表示，此前西安市交通運輸局已在公交和出租汽車行業分別成立了專項工作領導小組，制定了《考生轉運交通保障工作方案》，明確轉運任務和工作要求。

本次大陸全國碩士研究生招生考試，西安市區內3天考試涉及考點34個，途經考點周邊公車線路有137條。西安市交通運輸局重點增加考試前後時段的線路運力，並在車輛滿載率不超過50％的前提下，縮短發車間隔，途經疫情防範區各考點線路在考試前後重點時段發車間隔不超過15分鐘，根據考生客流需求及時增派車輛，確保考生順利抵離考點。

而對於封控區考生，西安市亦安排了一對一服務，組建了5000輛由計程車和網約車組成的保障隊伍，每20輛車為一個保障小組由專人負責，免費一對一接送全市封控區的考生往返居住地和考場。

★進入考場須持48小時核酸陰性證明

「為確保防控工作萬無一失，西安公交行業加大車輛消毒，每趟次運行結束後做好車輛衞生清潔、開窗通風和消殺工作。」李斌科指出，參與研考運輸任務的所有上崗駕駛員須持48小時內核酸陰性檢測證明，並要求他們督促做好上車考生佩戴口罩和一碼通掃碼等工作。出租汽車行業則要求所有參與轉運車輛每次出車前全面消殺和通風，一司機一封控區考生，人車一一對應，參與保障的駕駛員持48小時核酸檢測陰性證明送考，全程穿防護服、佩戴N95口罩、保持車窗通風。「考生掃碼乘車，且全程監督考生正確佩戴N95口罩，不得在車內喝水進食、不得中途下車。」

承擔考試任務的西北工業大學和西安交通大學24日亦發布考點公告，不僅用圖示的形式，標明了每一個考點的路線和位置，同時提供了完整的考生入場查驗流程圖。西北工業大學還再次提醒考生，因考點考生人數眾多，進入考點、考場有測溫、身份核驗、48小時核酸陰性證明查驗等環節，請考生在每科開考前至少提前1小時到達考點，以免延誤考試。此外，請考生考試結束後，交完試題、答題紙等資料後，留在原座位，學校將安排午餐。