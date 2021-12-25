面對疫情嚴峻及塞港等外在環境，高雄港2021年營收仍穩定成長，預計營收達81.52億元，比2020成長4.5％，在貨櫃業務方面，預估今年高雄港貨櫃裝卸量為990萬TEU（20呎標準貨櫃），也將比去年成長2.9％，招商同步有進展，今年完成的洲際二期倉儲物流區11公頃土地，已由利百景公司與荷蘭商史都特公司共同合作，開發投資興建石化儲槽儲運設施，規劃成為亞太地區儲轉樞紐中心，同時，也完成南星自由貿易港區D2土地2公頃招商案，興建物流倉庫，租期達20年以上。

台灣港務公司董事長李賢義25日指出，就整體的國內港口業務來看，港務公司的營收和獲利，可望創下公司化之後的最高峰，今年營收可逾200億元，獲利大約70多億元，明年有機會持續穩定向上。

港務公司表示，除了高雄港營運穩定成長，台南安平港今年也展現卓越成果，以「南自貿、北觀光」為雙核心發展主軸，首座自由貿易貨櫃集散站2021年10月25日營運，另，由南仁湖公司進駐打造全國最大濱海綜合度假城，搭配亞果遊艇集團積極開發中的遊艇碼頭區，成功帶動南台灣水岸遊憩新風貌。

展望2022年，港務公司指出，高雄港除專注於港棧核心業務之外，也積極協助航商深耕高雄港，努力協助舊港區石化業者，進駐洲際二期倉儲物流區，以利舊港區轉型為親水、商業及休憩功能。

港務公司說，第七貨櫃中心工程如火如荼進行，5席貨櫃碼頭，自明年起，將分為2期交付長榮海運公司，預定2022年中，完成第一期營運櫃場及建築物等相關設施，提供長榮海運公司設備進場及測試，打造最先進自動化貨櫃基地，鞏固高雄港貨運轉運樞紐地位，至於成功推動萬海航運公司租賃高雄港第五貨櫃中心79-81號碼頭，將可強化亞洲間航線集貨能力，增裕高雄港貨櫃裝卸量。

港務公司指出，高雄港與高雄市政府合作，完成愛河灣遊艇碼頭開發案由亞果遊艇集團得標，推動高雄遊艇休憩產業。在高雄舊港區轉型及水岸觀光部分，正積極辦理大港倉410複合商場承租案，搭配大港橋結合駁二、蓬萊兩端，加速形成整體觀光廊帶。