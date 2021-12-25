民政局長吳世瑋呼籲，相關人士應停止任何不實指控，打擊基層選務人員辛勞與士氣。(陳世宗攝)

中台灣教授協會抗議市府官派監票員 市府：停止汙衊基層選務人員的不實指控

中二選區立委缺額補選將於明年元月9日投票，選區內共設置258個投開票所。中台灣教授協會今天指出，5個候選人各分配104個監察員，因有兩個不派，有一個分派不足額，應由其他候選人來增派非由區公所指派，以維選舉公平公正性。中市府呼籲，相關人士應停止任何不實指控，汙衊基層選務人員的人格，打擊基層選務人員辛勞與士氣。

民政局長吳世瑋指出，中二選區立委補選，台中市選舉委員依法受理候選人推薦監票員於11月26日截止。國、民兩黨各推薦104人，台灣股票黨推薦95人；不足額213名監票員，選委會於12月6日函請各區公所選務作業中心自行遴派，名册再送台中市選委會備查。

中台灣教授協會等社團今天舉行「一人一通電話-抗議市府官派監票員」記者會。台灣中社理事蘇勳璧說，根據選罷法規定，每個投開票所至少要派2位監票員，2位是下限、並非上限，中二選區258個投票所各候選人只能分配104個監察員，其他154個無法監票，今天有候選人提出顧慮，台中市府卻只以「依法行政」回覆，完全不考慮選舉公平公正性，引起民意譁然指責。

蘇勳璧指出，中台灣教授協會等社團今天發起「一人一通電話-抗議市府官派監票員」，要求市府應傾聽民意，若市府執意獨斷，將嚴重傷害市民對市長的信任度，請台中市府三思而後行，莫逆民意恣意妄為，有智慧政府應思考三贏策略，而非三輸局面。

台中市政府表示，針對相關社團指摘中二選區立委補選監察員推薦人不公情形，應逕向立委選舉主管機關中央選舉委員會陳情，如有相關疑慮可要求主辦機關中央選舉委員會提出修法，而非擅斷質疑受委託辦理選務的台中市選委會及台中市各選務單位。

台中市政府強調，台中市選委會與台中市各兼辦選務機關人員，均秉持行政中立，依法公平公正辦理各項選務，呼籲相關人士停止任何明指暗示的不實指控，誤導民眾選務不公，汙衊基層選務人員的人格，打擊基層選務人員辛勞與士氣，與得來不易的台灣民主成果。