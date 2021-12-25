「2022高雄跨年晚會」延續跨百光年最閃耀的光芒，秉持「發光高雄，聚光台灣」的精神，於12月31日由高雄市政府將打造史上最誇張跨年晚會，集結4金卡司與雙舞台設計，同時段有五月天演唱會及義大888秒焰火秀等三場跨年活動，加碼演出，預期本次跨年人潮將增加數十萬人分別湧入活動場地，高雄市政府警察局為疏解交通壅塞，將會加派警力疏導並提供為民服務，據主辦單位稱，會場周邊不提供停車位，呼籲觀賞民眾多使用公共運輸前往。

12月31日由高雄市政府將打造史上最誇張跨年晚會，集結4金卡司與雙舞台設計，同時段有五月天演唱會及義大888秒焰火秀等三場跨年活動，交通管制措施出爐。(高雄市警察局提供)

五月天演唱會於12月25起接續26日31日及1月1日等4日，在世運主場館舉行， 12月25、26日及1月1日等三天下午2時~晚間23時30分，世運大道管制通行；12月31日則為下午4時至1月1日凌晨2時30分世運大道管制通行，屆時左營、楠梓分局將加強疏導週邊交通秩序及治安維護，讓觀賞民眾嗨翻天。

12月31日由高雄市政府將打造史上最誇張跨年晚會，集結4金卡司與雙舞台設計，同時段有五月天演唱會及義大888秒焰火秀等三場跨年活動，交通管制措施出爐。(高雄市警察局提供)

又跨年晚會舉辦期間，高雄蓬萊高流雙舞台跨年晚會周邊自12/31中午12時起至明年1/1日凌晨2時止，實施三階段交通管制，管制範圍包括鼓山一路、北端街(含)以東；七賢路、光復街(不含)、北斗街(含)以南；河東路、市中一路、成功一路、永平路(不含)以西；青年路(不含)、臨海新路(含)以北之區域。

另義大世界888秒跨年焰火秀周邊道路，自12月31晚間8時起陸續啟動三階段交通管制措施，第一階段(進場)當義大世界停車場客滿後，管制自小客車進入；第二階段(散場)1月1日凌晨0時至凌晨1時，僅供接駁車及機車離場；第三階段(散場)凌晨1時至2時放自小客車離場。

在此呼籲參與跨年活動的民眾，提前出門並搭乘大眾運輸，以避免塞車；另為維散場時人潮安全，管制範圍內於管制時段禁止停車及車輛通行，警察局亦將加強執法，請民眾務必遵守相關指引及管制措施。

高雄市警察局局長黃明昭特別指示，本次出動制服警力1257名、便衣警力162名、義交379名、共計1798名警力，除特別針對各重要輸運道路交通安全維護管制、疏導外，另加強對於各活動會場內外、捷運(輕軌)之車廂及站體加派制服及便衣員警執行防搶、防竊勤務以及人潮散場後防止人群擁擠踐踏情事出現，確實讓在高雄市舉辦的各種活動，都能做到場場安全，路路順暢，讓每每參與的民眾都能快快樂樂地出門，平平安安的回家。