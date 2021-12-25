Chicago's Billy Donovan is the fourth NBA coach to enter into Covid protocols, including the Lakers' Frank Vogel, Indiana's Rick Carlisle and Sacramento's Alvin Gentry. Bulls assistant Chris Fleming will be acting head coach in Donovan's absence. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 24, 2021

這下子公牛總教練多諾凡真的尷尬了！才剛公開宣布公牛全部球員解除聯盟健康與安全協議歸隊，甚至放話現在人滿為患的多諾凡，卻在25日被《ESPN》權威記者沃納洛斯基爆料觸發聯盟健康協議停賽，成為本季第4個觸發協議的總教練。

前3個觸發聯盟健康與安全協議停賽的總教練，分別是湖人總教練佛格、溜馬總教練卡萊爾與國王代總教練金崔，但跟這3名總教練相比，多諾凡明顯尷尬許多，因為他才宣布公牛全員健康回歸，沒想到自己卻變成至少10天以後才可歸隊。

公牛原本是聯盟受到影響最嚴重的球隊之一，最多曾經出現10名球員觸發聯盟健康與安全協議停賽，其中包含拉文、迪羅薩等主力，也因此延賽3場，跟暴龍、籃網同為聯盟延賽最多球隊，如今好不容易全員回歸，卻換總教練無法到場執教。

根據沃神報導，公牛將由助理教練佛萊明暫時代理兵符，公牛下一場比賽將於27日出戰溜馬，如果多諾凡缺席10天時間，預計將至少5場比賽無法領軍，最快要等明年1月4日主場迎戰魔術才可回歸，公牛目前19勝10敗，排名高居東區第2。