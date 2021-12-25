這下子公牛總教練多諾凡真的尷尬了！才剛公開宣布公牛全部球員解除聯盟健康與安全協議歸隊，甚至放話現在人滿為患的多諾凡，卻在25日被《ESPN》權威記者沃納洛斯基爆料觸發聯盟健康協議停賽，成為本季第4個觸發協議的總教練。
前3個觸發聯盟健康與安全協議停賽的總教練，分別是湖人總教練佛格、溜馬總教練卡萊爾與國王代總教練金崔，但跟這3名總教練相比，多諾凡明顯尷尬許多，因為他才宣布公牛全員健康回歸，沒想到自己卻變成至少10天以後才可歸隊。
公牛原本是聯盟受到影響最嚴重的球隊之一，最多曾經出現10名球員觸發聯盟健康與安全協議停賽，其中包含拉文、迪羅薩等主力，也因此延賽3場，跟暴龍、籃網同為聯盟延賽最多球隊，如今好不容易全員回歸，卻換總教練無法到場執教。
根據沃神報導，公牛將由助理教練佛萊明暫時代理兵符，公牛下一場比賽將於27日出戰溜馬，如果多諾凡缺席10天時間，預計將至少5場比賽無法領軍，最快要等明年1月4日主場迎戰魔術才可回歸，公牛目前19勝10敗，排名高居東區第2。
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