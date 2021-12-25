台灣大學校長管中閔今年10月23日宣布不續任，台大今(25)日召開臨時校務會議，討論下任校長遴選事宜，預計民國2022年2月底前，校方必須成立校長遴選委員會。

在今天校務會議一開始由管中閔宣布開會，但因須迴避遴選下一任校長事宜，將會議主持棒交由副校長羅清華主持。

台大預計在今日召開的臨時校務會議修正〈校長遴選委員會組織及運作要點〉，校方提出的修正草案，擬規範遴選委員會由21名委員組成，任一性別不得少於3分之1；遴委會教研人員代表中，教師不得少於6人。此外，從教育部新法上路，也就是2019年8月起算，同一人連續受聘擔任台大校長遴選會委員，只能以一次為限。

台大擬規定校長遴選委員擔任條件，委員若成為校長候選人，就喪失資格；委員若因故無法參與遴選作業，或與校長候選人具配偶、三等親內的血親或姻親，或與校長候選人有學位論文指導的師生關係，或有其他具體事實，足以認定其執行職務有偏頗之虞，應解除職務。

台大擬規定校長候選人揭露多項資訊，包括學位論文名稱與指導者姓名，以及在遴選表件收件截止日前3年內，曾擔任營利事業董事、獨立董事、監察人等相關職務的細節。

台大主秘王根樹在會前表示，今日開會目的是確定校長遴選辦法，而根據台大內規，須在下一任校長上任前10個月，啟動遴選委員會，因此最晚要在2022年2月下旬成立遴選會，最慢明年10月前要選出新校長。

王根樹提到，假如今日召開的校務會議無法通過修正的條文，就須再等待下一次校務會議，直到校內達到共識為止，才能啟動下一任校長遴選。

校務會議與會代表、台大電機系教授吳瑞北認為，校長遴選會包括9名校友及社會公正人士，占比過高，建議徵求各界推薦，並選出10名推薦人選提交校務會議進行投票，組成評選委員會，並由校務會議選任代表作初步評選提名。

吳瑞北也說，上屆遴委會的9名社會公正人士代表中，4人由各院推薦，另5人由校友總會和行政會議推薦，代表即由前校長和現任校長主導提出，運作缺乏民主機制。

台大人事室主任林忠孝回應，管校長已宣布不續任，在2023年1月7日前，展開遴選作業前的10個月前，應組成遴選委員會，若今天未議定這項修正案，將影響後續遴選期程。