光隆幼兒園帶領近百位幼兒園學童到第四分局參訪，讓嚴肅警察機關多了不少生氣與活力。（警方提供）

光隆幼兒園帶領近百位幼兒園學童到第四分局參訪，讓嚴肅警察機關多了不少生氣與活力。（警方提供）

台中市政府警察局第四分局日前才完成溫馨的聖誕節佈置，消息一出，竟馬上有神秘嘉賓蒞臨現場，原來是萬眾矚目的JJ跟Tiny蒞臨第四分局的現場。JJ跟Tiny是目前效力於台中市政府警察局警犬隊的專業緝毒犬，JJ嬌小可愛卻專業十足；Tiny穩重威嚴但其實很愛撒嬌，兩位趁著訓練的空檔出來走走透透氣，可愛萌樣讓民眾爭相拍照。

警方指出，要比可愛的話，光隆幼兒園的小萌娃們可不會輸，趁著聖誕節之際，光隆幼兒園帶領近百位幼兒園學童到第四分局參訪，頓時讓嚴肅的警察機關多了不少生氣與活力，學童們看到大型重型警用機車十分興奮，難掩雀躍之情，聽到能與迷你的小警用重機合照，更是笑得合不攏嘴。

參訪第四分局特別由副分局長李德川接待，李德川也親民帶上可愛的聖誕頭飾，與小朋友一同拍照留念，並宣導婦幼安全宣導，提前讓小朋友有警覺的概念，如果沒有父母陪同時要小心陌生人，勿聽信任何其他自稱是父母朋友或親戚等的陌生人，若感覺有任何異狀，應記住：「甩開脫掉，逃跑尖叫」的緊急避難口訣。

警方表示，甩開是用力甩開陌生人碰觸的部位；脫掉被拉扯或抓住的書包或衣服；然後往人群多的地方逃跑；最重要的是要邊跑邊尖叫喊救命，旁人才能知道小朋友是遭到攻擊或騷擾，才知道要出手相救或撥打110報警協助。

第四分局強調，歲末年終繁忙之際，見到乖巧又有禮貌的小朋友認真聽講，著實融化警察杯杯的鋼鐵之心，希望藉由結合溫暖的節慶氣氛，把重要的犯罪預防知識教導給民眾知曉。