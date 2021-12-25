國際半導體產業協會(SEMI)公布的北美半導體設備出貨金額11月達39.14億美元，月成長5%、年成長50.6%，再度改寫歷史新高，在晶圓產能持續衝刺下，可留意擴產效應下的相關概念股以及矽智財族群，都將順勢受惠。

SEMI公告最新北美半導體設備出貨金額達39.14億美元，再度改寫單月歷史新高，並較去年同期明顯成長50.6%，顯示出儘管供應鏈持續存在挑戰，但半導體產業依然有前所未有的亮眼成績。

分析師認為，半導體產業2021年因疫情、美中貿易戰、塞港等因素帶動晶圓製造供需吃緊，整體產值創下約5900億美元、年增加26.9%的新高水準，隨之而來的是IDM/代工廠為滿足客戶未來需求，積極擴產應對，帶動2021年半導體產業資本支出續揚，年增加32.4%至1459億美元。

展望2022年，半導體全力拚產能下，分析師預估，產業成長、資本支出將不停歇，預期產值將突破6400億、年增加8.9%，資本支出更將衝上1610億美元、年增加10.2%。

SEMI全球晶圓廠預測報告(World Fab Forecast)中也指出，全球半導體製造商將於今年年底前啟動建置19座新的高產能晶圓廠，2022年開工建設另外10座晶圓廠，以滿足通訊、運算、醫療照護、線上服務及汽車等廣大市場對於晶片不斷增加的需求。

在2022年產能持續衝刺下，可留意晶圓代工擴產效應下的相關概念股包括帆宣(6196)、京鼎(3413)、環球晶(6488)等，或者是因為晶圓喊漲報價、長期晶圓產能擴產下，矽智財相關智原(3035)、力旺(3529)等也均可以留意，智原長期與聯電(2303)合作，力旺則和台積電(2330)合作，都可以持續關注。