在還沒有FB的時代，批踢踢實業坊(PTT)是許多鄉民分享意見及交流心得的地方，而發展出的表特則成為鄉民尋找心中女神的管道，昨(24)日有位鄉民因到別的單位辦公，拍下一張模糊桌布畫面放到表特問「請問這張桌布是誰？」，竟有鄉民神出本尊。

有一鄉民在表特分享了一張模糊的桌布照，僅見照片中的女神穿著一套墨綠色的比基尼，綁著馬尾有著超兇上圍，問「這張桌布是誰？」， 不料有鄉民看到後直接PO出本尊是「依梨」，讓其他鄉民讚嘆「才想說要通靈嗎？結果網友神通廣大」，其他鄉民還沒持續蓋樓就被挖出後，便有鄉民PO出原圖，讓鄉民一對比即留言上圍「很大」。

被PO上表特的依梨（樂樂lebaby），先前曾是AHQ電競女子戰隊成員之一，有著甜美臉蛋及魔鬼身材，臉書有263萬人追蹤受到不少網友支持，難怪可立即被神出；依梨在社群常分享著各種cosplay造型，不論是近期的殭屍或之前的半人馬造型，並配上她可愛無辜的臉蛋，都讓她在遊戲實況圈子獲得大批粉絲擁戴，而私服照更是火辣，玩遊戲時她穿著低胸或開洞T恤，都讓不少粉絲打遊戲時火力全開。

此外，昨(24)日依梨在平安夜換上一套平口領開洞造型，祝粉絲「聖誕節快樂」，粉絲看到紛紛回應「聖誕快樂」，而她的領口開洞也不忘展現超兇上圍造型，更是圈粉留言「性感女神」、「好正又好可愛的麋鹿」。