美英將協助澳洲打造核潛艦

隨著美中關係緊張升高，華府正加速推進澳英美（AUKUS）軍事安全合作夥伴協議，可能讓澳洲提前5年就得以接收第一艘核潛艦。

據《澳洲人報》（The Australian）和《每日郵報》（Daily Mail）24日報導，澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）透露，美英正全力以赴，以加速這高達900億美元（約2.5兆台幣）的核潛艦打造計畫。

由於澳洲毀棄和法國的柴電潛艦合約，這項協議充滿了爭議。然而，在美英積極運作下，這些新型核潛艦可望2030年代上半期就能使用。原本它們最快預計要到2040年時，才能加入澳洲海軍，但五角大廈正力促將時間表提前。

隨著西方為台灣問題與北京僵持不下，擔憂與日俱增，而澳洲已向美國承諾，萬一緊張情勢升高，將支持華府的任何回應。杜登說，相關進展的節奏超乎他們原本的想像。他強調，沒玩把戲、沒有阻礙，他們正全力以赴，讓事情能順利進行，而這是澳洲想要迅速獲得的戰力，如今坎培拉也正參與討論。

此外，杜登指出，他認為，美方很希望，澳洲能遠比2040年更快獲得這戰力，顯然目前正在探究這選項。「我深信，我們能在2030年上半期獲得這戰力，也絕對在致力朝那方向努力，而從我們的會談中，我只感到鼓舞，而不是氣餒。」

同時杜登暗示，儘管澳洲目前缺乏適合的造船設施，或是核電知識，但這些核潛艦仍可能在當地打造。不過，澳洲還沒決定，究竟要採用美國維吉尼亞級（Virginia class），還是英國機敏級（Astute Class）核動力潛艦的設計。

但若要在澳洲打造這些潛艦，將需要訓練當地造船廠人員，添購新設備，並延攬核能專家。而部分專家預料，按照新時間表，要在這麼短的期間內讓核潛艦服役，或許不太可能辦到。然而，據杜登說，美英幾乎沒有餘力打造澳洲潛艦，因此最後將製造作業移往澳洲或許無可避免。