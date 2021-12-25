商辦大樓常淪為不法藏匿的犯案溫床！台中市西屯區商辦大樓林立，轄內商辦大樓超過20家，大樓內各公司行號設立出入人員眾多，為有效杜絕商辦大樓內詐欺機、水房、網路賭博及匯兌公司等洗錢犯罪行為，第六警分局長蔡元戎主動出擊，邀請轄區內大型商辦大樓社區管理委員會、社區經理及保全物業公司召開治安座談會。
警方指出，會議中警方提出強化淨樓作為，如轄區員警主動與社區經理、主委及保全業者交換名片，建立良好警民聯繫管道；密切與轄內社區、商辦大樓召開座談會，並提供預防犯罪宣導文宣張貼於社區、電梯公佈欄，提高見警率。
警方更提醒商辦大樓社區經理、主委及保全公司可根據短期承租、監視器眾多、門窗緊閉及出入份子複雜等異常特徵，提供犯罪線索，通報警方協同巡查，共同淨化大樓及周邊治安環境。
蔡元戎表示，西屯區是台中市之政經及消費中心，聯外道路便捷，外來人口眾多，治安及交通工作負荷沉重，僅靠警察同仁戮力以赴之力量遠遠不夠，透過各業者與警方建立雙向聯繫管道，提高自我防衛能力，來降低被害機會，針對可疑適時通報，讓歹徒無所遁形。
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