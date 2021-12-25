天冷心不冷！宜蘭國中一名男同學在上學途中，遇見一位拾荒老太太，對方放在腳踏車後座的回收物不慎掉落，他看到便立刻上前幫忙，且在老太太離開之前，不斷回頭確認，並鞠躬向老太太致意，溫暖有禮的舉動，讓不少網友大受感動，宜蘭國中也轉發此影片喊「你是我們的驕傲！」

宜蘭國中臉書昨轉發民間友人的影片，一名穿著宜蘭國中制服的男同學，在上學途中發現老太太腳踏車上的回收物不慎掉落，便主動上前幫忙，且在離開之前還不斷回頭確認老太太的狀況，溫暖又貼心的舉動，感動大批網友。

而宜蘭國中也在同一篇貼文中感謝拍攝此則影片的民眾，讓我們可以看到我們的孩子是這麼棒，態度謙和、內心溫暖又充滿力量，相信那天被幫助的阿嬤心裡也是暖暖的。另也想告訴這位孩子「你是我們的驕傲！」

根據媒體報導，影片中的男同學是宜蘭國中一年級的熊建鈞同學，上課途中發現拾荒老太太的東西掉了，就立刻上前幫忙。而熊同學受訪時也提到，當下其實沒有多想什麼就去幫忙了，並直呼「就算上學遲到也要幫忙」，讓不少人非常感動。

貼文引起網友討論，「幸福的台灣，美好的宜蘭，善良的孩子」、「看完以後覺得心裡暖暖的」、「好棒的孩子」、「超有愛的畫面！這位孩子還頻頻向老人家鞠躬致意！學校教育家庭教育成功」、「這孩子做得很棒」。