南韓前總統朴槿惠昨天獲特赦，呂秀蓮前副總統因此呼籲特赦陳水扁前總統，總統府則回應「最重要的還是確保陳前總統獲得最好的照顧，早日回復健康」。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆用一句台灣俗語回應總統府：「去洪闢」（意指強烈不同意）；他強調，政治不能自外於人性！好政治始終來自人性的光明面。

總統府言人張惇涵昨回應特赦扁一事表示，大家對陳前總統的健康都非常關心，總統府認為，最重要的還是確保陳前總統獲得最好的照顧，早日回復健康。

對於總統府的回應，游盈隆今（25日）在臉書發文表示，自己用一句俗語回應總統府：「去洪闢」，這句俗語是表達一種強烈的不同意，一種台灣的草根語言，基本上文雅。

至於為什麼要表達強烈不同意？游盈隆感嘆，大道理過去講很多，已經講到舌敝唇焦了，就不再重複。他說，恭喜南韓前總統朴槿惠重見天日、重拾尊嚴、重返社會、重獲自由，這展現南韓文明水平，也是南韓民主憲政的具體成就與驕傲。台灣呢？

游盈隆過去曾呼籲民進黨要特赦陳水扁，以開創新局，據《中國時報》2018年12月報導，當時參選民進黨主席選戰的游盈隆直言，在9月全國黨代表大會上，有85.6％黨代表聯署提案要特赦陳水扁，但超過500位的黨代表聯署在全代會，卻被時任黨主席蔡英文逕自交付中執會研究處理。