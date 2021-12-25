高雄29歲李姓男子駕駛白色自小客車行經苓雅區中正一路與福德三路時，遇到警方設置的臨檢點，李男才剛將車窗搖下，員警就聞到車內散發濃濃塑膠味，進一步盤查發現李男是毒品通緝犯，涉及10個案件，隨後員警更在車上查獲毒品、刀械等違禁品，警訊後分別依通緝、違反毒品危害防制條例等罪移送高雄地檢署偵辦。

高市警苓雅分局從24日深夜10時至25日凌晨2時針對轄內治安要點舉行擴大臨檢暨路檢專案勤務，成功路派出所在中正一路與福德三路設置臨檢點，於0時46分攔檢李男所駕駛的白色自小客車，因車內散發濃厚K他命氣味，遭員警要求進一步盤查。

警方查詢身分發現，李男是高雄地檢署12月發布的毒品通緝犯，李男聽聞後大吃一驚，並向警方表示「我沒有通緝啊！昨天才去開庭，怎麼會是通緝犯？」經警方瞭解，李男因為涉及10個案件之多，也不知道各案進度為何，才搞得自己被通緝都不曉得。

隨後警方執行搜索，在李男車輛副駕駛座前的置物箱查獲三級毒品愷他命11包（總毛重59.76公克）、K盤1個、一粒眠（12顆）、二級毒品安非他命6包（總毛重4.31公克），另外，還發現車內藏有開山刀、西瓜刀各1把。

李男發現事跡敗露，向警方坦承用毒，警方扣得的毒品經過初步檢驗，分別呈現二、三級毒品陽性反應，全案經問訊後，將李男分別依通緝、毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦，另外，無故持有刀械部分，警方則依社會秩序維護法函請簡易庭裁罰。

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