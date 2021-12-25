王力宏被前妻李靚蕾爆出召妓、約砲等醜聞後，經營多年優質偶像形象雪崩式瓦解，昔日也曾爆出類似傳聞的陶喆，近況也令外界好奇，老婆江佩蓉昔日（Penny）曬出慶生的照片，只見他不僅長出白髮，身形也消瘦不已，掀起網友熱議。

網路流傳陶喆與老婆江佩蓉7月時在慶生派對時的合照，只見陶喆手捧生日蛋糕，老婆則是倚靠在他身旁，從照片中看出他原本略為圓潤的臉頰，消瘦到成為V字型，髮尾也出現白頭髮，模樣比起以往蒼老不少，也讓外界好奇怎會變得如此憔悴，不過今年10月他再度曬出與老婆合照，只見不僅氣色頗佳，臉也圓潤不少，讓粉絲放心不少。

陶喆昔日消瘦模樣嚇壞網友。（江佩蓉微博）

陶喆2014年與五金行千金「Penny」江姵蓉結婚，隔年就被小三楊子晴爆料出軌，當時陶喆坦承婚後出軌，也透露婚前確實與女方交往過，婚後雖然會短訊聯絡，但唯一一次見面是對方邀約在成都碰面，當時他公開致歉：「雖然這件事情是一件私事，但身為一個公眾人物，我有責任出來面對，我做了錯誤的示範，我也在這裡跟支持愛護我的朋友道歉」。

身為李靚蕾好友的陶喆妻子江佩蓉，過去上節目分享眼中的李靚蕾是好媽媽，不僅私下樂於分享孩子教養方法，而且幾乎沒從她口中聽過王力宏壞話，讓主持人蔡康永連忙打趣表示下次要試著套李靚蕾的話。