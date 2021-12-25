距離年底剩下倒數四個交易日，2021年度台股基金績效龍虎榜即將揭曉，根據統計，截至12/23止，台股基金績效前十強中，科技型占4檔，績效表現最好的冠亞軍基金，也由科技型基金拔得頭籌。績效前3名的台股基金，今年以來報酬率都在8成之上，包括:新光創新科技基金、統一奔騰基金、統一黑馬基金；其餘7檔的報酬率也都在6成以上，包括:新光大三通基金、野村鴻運基金、兆豐國際電子基金、安聯台灣科技基金、野村中小基金-累積類型、新光店頭基金、新光台灣富貴基金等。

今年新光投信和統一投信、野村投信旗下台股基金表現傑出，新光投信有4檔績效入選前10名，而統一和野村投信則各有2檔入選績效前10名。

新光投信台股投資團隊指出，2022年遇升息年，參考過去前兩次升息經驗，過去前兩次升息循環的中後段，股市都在基本面帶領下再度創新高，又以代表科技股的那斯達克指數漲勢最大，近期台股承受外資年終長假因素干擾，股價短線陷入盤整，2022年是全球科技進化，綠能轉型並存的新年代，科技產業迎向虛實融合、新應用與新商機齊發，新光投信看好2022年全球科技產業投資亮點，包括：1.半導體殺手應用夯、2.IC新應用、新規格大放異彩、3.電動車啟動車電新藍海、4.元宇宙迎新興趨勢財。預估具上述四大趨勢性的科技產業基金，依是明年值得優先加碼的基金配置。

今年台股基金績效第一名的新光創新科技基金，最新揭露的10大持股依次為：晶焱(6411)、中美晶(5483)、欣興(3037)、創意(3443)、康普(4739)、台勝科(3532)、惠特(6706)、智原(3035)、玉晶光(3406)、聚和(6509)等。