奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享12/27～1/2星座運勢，獅子座事業運最旺，雙子座愛情運最旺，水瓶座金錢運最旺；另外天蠍座事業運需要留意，巨蟹座愛情運需要留意，金牛座金錢運需要留意。從整體運勢來看，獅子座運勢最旺，整體運勢達5顆星，一定要好好把握下周的好運。

▍牡羊座

整體運勢★★★★

牡羊行動力提高許多，過往若有不想解決的事情，也將在下周有解決的機會，行動力的提升讓你在下周顯得很積極許多。

▍金牛座

整體運勢★★★

金牛朋友將會放棄思考，過往思慮清晰的狀況不再如此強烈，下周面對事情會較被動，另外正、偏財運都不佳，不建議理財和投資，若現有投資的朋友，下周不建議增資。

▍雙子座

整體運勢★★★★

下周雙子朋友顯得積極上進許多，這樣態度不像是在怠惰中改變，反而像是在精益求精。下周感情運旺，有伴侶的人感覺更穩定踏實，面對問題與爭執時，雙方很積極處理，而這樣正向的態度也讓雙方感情更進一步。

▍巨蟹座

整體運勢★★

過往回憶的浮現，讓巨蟹自己似乎停留在過去，不太願意踏出新的一步，顯得孤獨許多，下周要多避免想到過去的事情，以免影響到目前的生活。愛情不順，有伴侶的人會與對方發生摩擦，而且這次將會引起激烈爭執，造成無法抹滅的傷害，建議在衝突發生前多想一下，或主動退讓，才能把傷害降到最低。

▍獅子座

整體運勢★★★★★

獅子的朋友下周將是充滿開心與愉悅的一週，心靈上的喜悅反應在外在，讓你整體看起來都清新不少。下周事業運旺，距離成功更近，手邊繁雜的工作與事情也有望告一段落。

▍處女座

整體運勢★★★★

處女的朋友顯得腳踏實地許多，踏實的因素在下周完全落實在你的生活中，而這樣的態度也能讓你周遭朋友感覺更安心穩定。

▍天秤座

整體運勢★★★★

天秤座的朋友對於目前的現況感到知足，不再像過去給自己那麼大的壓力，開始懂得享受目前的生活。

▍天蠍座

整體運勢★★

奧斯提醒天蠍朋友下周在面臨狀況時，該花心思好好想想目前事情的其他出路了，環境正在改變的同時，我們也要隨著調整，以免自我設限。下周事業不順，工作狀態開始動搖，要多留意細節，避免粗心大意，否則將會影響之後的工作狀況。

▍射手座

整體運勢★★★

奧斯提醒射手朋友，下周在面對自己想做的事或想法，要堅持一些，避免因為外來的評價而動搖自己的原則。

▍摩羯座

整體運勢★★★

摩羯下周顯得粗心許多，許多事情思考不夠周詳就付諸行動，導致之後會有問題爆發的隱憂，奧斯建議下周思緒的清晰狀況及決定，要再多花點時間思考。

▍水瓶座

整體運勢★★★

水瓶朋友面對目前的環境些微感覺自己的不足，因此有想提升自己的想法出現，面對目前熟悉的現況，開始思考是否要做些改變。下周正財運佳，適合投資，多留意國際投資走向方面的訊息，將對投資有加分效果。

▍雙魚座

整體運勢★★★★

雙魚朋友下周思緒條理清晰，但卻始終有未付諸行動的情況存在，所以下周如果行動與思緒並行，將會是好上加好的一周喔！

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】