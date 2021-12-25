夏天天氣悶熱潮濕，水喝太少容易造成私密處感染，許多女性都認為冬天氣溫低，不易流汗，是否大幅減少感染風險，有醫生解答，表示冬天其實也是容易感染季節，為了保暖穿很多，導致私密處與夏天一樣悶熱潮濕，加上天冷減少上廁所次數而憋尿，都大大增加私密處感染風險。

南投基督教醫院婦產科醫師蔡兆琮表示，冬天大家都會穿著較保暖衣物，許多人因為穿太多上廁所不方便，而減少喝水來達到降低上廁所次數、甚至還憋尿，夏天私密處還可趁晚上休息時透透氣，但冬天躲被窩不出來，連透氣的機會都沒有，反而大大增加感染風險。

蔡兆琮表示，陰道口與尿道口很接近，所以2者常常會合併發生，但如何分辨2者差異，他說下泌尿道感染主要是解尿時會有灼熱感、疼痛感，甚至會有血尿；陰道發炎則是分泌物增多、下體異味感明顯，產生搔癢不適感，這是2者最大的差別。

蔡兆琮說，下泌尿道感染通常好發成年女性，通常是喝水不足、憋尿等，而陰道發炎則會因感染源不同，通常有細菌性陰道炎、黴菌性陰道炎及及陰道滴蟲陰道炎；但不管何種都不建議用仿間偏方，像是鹽水盆浴、用熱水澆燙、甚至塗抹麻油等，都不適合，還是盡速就醫尋求醫師幫助。

蔡兆琮也提醒，私密處保養盡量保持外陰部乾燥不潮溼，不需使用任何陰道盥洗、保養商品，以免過度刺激，淋浴時也不用特別清洗陰道裡面，若發現分泌物增多就應避免性行為，也建議每年做一次子宮頸抹片檢查，若有任何疑慮，建議經由專業醫師檢查，給予適當的建議與治療。