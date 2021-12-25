優質偶像、金曲歌王王力宏的婚變風波近日吵得沸沸揚揚，前妻李靚蕾原本沉默，但因不忍遭抹黑婆媳問題成離婚主因，才跳出揭露兩人婚變主因與男方男女關係混亂有關，引來網上風向一面倒批評王力宏形象崩壞，自稱是「好嫁風女神」的大陸網紅馬小婷卻在網上逆風批評李靚蕾，洋洋灑灑列出四大點，其中強調李靚蕾婚前就知王力宏品行如何，卻願意忍受，「她不是無知，她是明知，並且選擇」。

所謂的「好嫁風」指的是受到異性歡迎的穿衣打扮，通常指甜美溫柔的女性風格，自稱為是好嫁風教母的大陸網紅馬小婷近日跟風關注王力宏離婚風波，自稱看法可能有點反骨，其一，她認為李靚蕾不該帶著人言可畏的道德標籤幫自己貼上家庭主婦標籤，「你有學歷有家庭，比起很多出身完全不如你的女性，你佔盡優勢。出生就贏在起跑線。」

網紅馬小婷逆風批評李靚蕾。（圖／翻攝自馬小婷的好嫁風微博）

馬小婷進一步說：「她（李靚蕾）是在完全清醒的情況下選擇了自己充滿風險的婚姻的，並且在巨大的風險中生下來三個孩子，還拼命拚兒子。她的老公王力宏在婚前婚後都渣的明明白白的，當然王力宏的渣是欺騙了大眾和粉絲，欺騙了他的廣告商，但是他沒有欺騙李靚蕾。李靚蕾在明知的情況下，去做了自己選擇。」

其次，馬小婷說李靚蕾強調圖的不是錢，「但是王力宏有巨大的影響力，李靚蕾參加了林志玲的婚禮，跟成龍合照，作為一個素人，微博發一下，都有王力宏粉絲上千條的互動，沒圖就有啊」，「客觀上其實她已經得到優於大部分女性的生活條件，育兒條件，有幾個三胎媽媽是可以去做瑜伽的，家裡有健身房的呢？」並反批：「不好意思，你不清高，錢你也圖到了，很多平凡的女人是自己生孩子，還要和老公一起打工去養孩子的。」

第三，馬小婷認為，李靚蕾雖然自稱家庭主婦，「你不是真的愛這些弱勢群體的家庭主婦，給我們這一代無知的少女警告，你是真心要你的稀巴爛婚姻和稀巴爛王力宏未果」，最後舉出：「王力宏爛，他欺騙的是大眾。欺騙是真情實感愛他的粉絲，欺騙的是諸多廠商。但是他沒有欺騙李靚蕾。」見此，網友回應：「圖就圖啊怎麼了？圖點東西有錯了？我真是無法理解這個邏輯你不圖，你天天好嫁風搞笑的啦」、「每次蹭受害者的流量有意思嗎？」、「看到這樣的話真失望，結婚就算圖點啥也是理所當然，對方沒有給所謂的利益，並且還在大搖大擺的立人設，甩鍋。欺人太甚，卻被你說成女方的問題」、「我看你可能是腦子有毛病」、「你完全忽視了一個字『愛』，在你眼裡全是交易，沒被人愛過，也沒有真正意義上愛過人」、「閉嘴吧你真壞」。