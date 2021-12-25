李鍾靈（右）平日熱心地方公益，更長期關注弱勢團體。（金門家扶中心提供）

孫東寶台式牛排教父金門民族店負責人李鍾靈今天上午招待家扶中心受助家庭親子共計112名，一同到金獅影城觀賞電影，關懷弱勢的愛心為氣溫驟降的耶誕節帶來一股暖流。

金門家扶中心主任李桂平指出，今天出席者從學齡前至大專學生皆有，陪伴的家人大多為單親母親，也有幾位爺爺、奶奶與小朋友一起看電影，大家臉上都洋溢笑容，十分開心。

李鍾靈是當地知名青年企業家，平日熱心地方公益，更長期關注弱勢團體，日前剛招待家扶中心兒童吃大餐，今天再招待大家看電影，讓小朋友感受溫馨關懷。