巧扮耶誕老公公的員警和高捷吉祥物「哈比」在捷運「美麗島站」月台攜手向旅客宣導預防犯罪觀念，引起旅客一片驚呼。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

巧扮耶誕老公公的員警向小朋友發送小餅乾禮物。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

「快看，耶誕老公公耶！」高雄捷運美麗島站24日下午出現耶誕老公公，引起搭捷運的親子一片驚呼，一旁還站著高捷吉祥物「哈比」，原來是高雄捷運警察隊利用耶誕夜倒數前一刻，在捷運站人潮多時，辦「金勾杯」快閃活動，趁機向旅客宣導反詐騙、防偷拍和防騷擾觀念，並發送小餅乾，應景的耶誕氣氛讓不少親子旅客樂得搶拍。

「耶誕節」前夕來臨的前一刻，高雄市捷運警察隊於24日下午3時在捷運美麗島站辦理預防犯罪宣導的「快閃活動」，在捷警隊長林宗賢帶領下，巧扮聖誕老公公的員警和高捷吉祥物「哈比」從捷運「美麗島站」穹頂大廳出發，穿越橘線轉換層、紅線月台層來向候車旅客打招呼。

耶誕老公公在候車月台向小朋友發放小餅乾和宣導品，引起搭車親子一片驚呼聲，有小朋友看到「呵呵呵」的耶誕老公公一時手足無措當下也玩起「快閃」，但有不少親子和應景的耶誕老人和哈比搶拍合影。

警方藉機宣導民眾及商家「防騷擾」、「反詐騙」、「防偷拍」等觀念，並呼籲如遇有狀況或需員警協助事項時，可藉由報案電話「110」通知員警到場，或請捷運站務人員協助通報，以維護自身安全。