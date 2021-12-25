台中市政府法制局繼去年度免費夜間電話法律諮詢服務大獲市民好評，2022年再加碼！不但新增夜間電話法律諮詢週五諮詢場次、增聘律師，更加碼注入「E」化諮詢系統。為讓民眾快速瞭解新增服務、E化內容，法制局特拍攝簡短影片，片中「中信兄弟-PS女孩」亮眼活潑現身，提出網購詐騙困擾，由專業律師清晰解答，只要市民需要市政府「E」直都在。

法制局長李善植指出，片中特邀中信兄弟隊-PS女孩Passion Sisters擔任短片主角，以常見的一頁式廣告消費詐騙糾紛為題材，拍攝向台中市政府尋求法律諮詢之過程，幫助民眾瞭解如何使用中市府法制局的E化諮詢系統，建立清楚的網購法律觀念。

李善植說，法制局優值的法律諮詢團隊，由四大元素組成，包括：1.）專業的律師團隊、2.）熱心的志工服務、3.）完整多元的諮詢管道，以及4.）快速又便利的法律諮詢系統。在google搜尋「免費法律諮詢」關鍵字時，前幾名的熱門網站都顯示為「台中市政府法律諮詢服務線上預約系統」，證明中市府法律諮詢服務已做出「好口碑」。

李善植表示，法律上疑難雜症包羅萬象，最近有位年近80的老伯，憂心他離婚卻又逢疫情失業的兒子無法負擔2歲孫子的扶養費而無法成眠。老伯之子雖已在法院請求前兒媳婦負擔扶養費，卻擔心兒子受先前離婚約定－孫子扶養費由兒子完全負擔的影響，以致敗訴，所以來請教顧問律師。

李善植強調，台中市政府因應廣大市民朋友免費法律諮詢的需求，法制局明年再增聘40位律師，總計市府法律扶助顧問團隊共有179位優秀專業的律師，為市民服務；中市府法律諮詢服務處設於台灣大道市政大樓、豐原陽明市政大樓；另外各區公所亦設有法律諮詢服務處，歡迎市民多加利用，就近諮詢。