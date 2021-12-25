交通部高速公路局在國道1號高架路段打造楊梅休息站，25日上午舉辦開幕剪綵，下午15時啟用。(賴佑維攝)

國道1號汐五高架至五楊高架沿線近60公里間，沒有服務區供駕駛休息或上廁所，交通部高速公路局斥資3億元打造楊梅休息站，今日下午3時正式啟用營運。楊梅休息站也是國道實施電子收費後，首座利用舊有收費站空間改建的休息站。楊梅休息站位於國道1號五楊高架道路南下端點71K＋400處，原先是楊梅收費站舊址腹地，國道警察楊梅分隊也配合遷建。

楊梅休息站位於國道1號五楊高架道路南下端點71k＋400處，高公局指出，考量國1南下自汐五高架至五楊高架沿線近60公里間，都沒有設置服務區供停靠休息及如廁空間，因此利用五楊高架終點南下側楊梅收費站舊址腹地改建為休息站，配置停車場、廁所及簡易賣場，也是國道實施電子收費後，第一座利用舊有收費站空間改建的休息站。

楊梅休息站配置停車場、廁所及簡易賣場，以服務五楊高架南下線用路人，也是國道實施電子收費後，第一座利用原有收費站改建的休息站。楊梅休息站總樓地板面積471坪，是地上3層建物，3棟廁所外型仿客家圓樓意象採圓筒狀結構，另屋頂為三度空間變化之漏斗形垂版造型，以清水模工法施工。停車場則採用透水鋪面，可有保水效果。

楊梅休息站總樓地板約1556平方米（471坪） ，有男廁、女廁及考量身障人士需求，另也提供性別友善親子空間，專設獨棟的「通用廁所」。男、女廁均有親子廁間及淋浴室，並考量幼童身高設置兒童洗手台、兒童小便斗。

高公局表示，楊梅休息站啟用後，將成為國1高架專用的首座休息站，提供用路人小而美的貼心服務。由於楊梅休息站是專為南下高架段的用路人提供服務，平面路段車輛並無法駛入，提醒行駛國1平面路段的駕駛人，不要違規強行切入外側車道，如有休憩需求，可繼續行駛約10分鐘至湖口服務區。