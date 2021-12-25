奧澤克(Berfin Ozek)於2019年決定與23歲的男友凱爾蒂克(Casim Ozan Celtik)分手，卻遭到對方潑酸攻擊。當時，凱爾蒂克大呼，「如果我不能擁有你，別人也別想」。

《每日郵報》24日報導，1名20歲的女耳其正妹，2年前想與危險情人分手，卻慘遭對方潑酸；女子不但毀容，1隻眼睛視力更僅剩30%。孰料，男友被逮捕後卻頻頻祭出溫柔道歉攻勢，最後讓正妹表示「不忍心他被關在小房間」而撤告。雖然最終仍入獄服刑，但新冠肺炎爆發，土國為避免監獄爆發疫情，讓原本應服刑13年的男友提前走出牢房，最後更與正妹結婚。

報導指出，奧澤克(Berfin Ozek)於2019年決定與23歲的男友凱爾蒂克(Casim Ozan Celtik)分手，卻遭到對方潑酸攻擊。當時，凱爾蒂克大呼，「如果我不能擁有你，別人也別想」。

隨著奧澤克在醫院中指控犯人就是凱爾蒂克，警方隨即登門逮捕。誇張的是，羈押中的凱爾蒂克卻展開溫柔攻勢，頻頻寫信向奧澤克道歉並示愛。一波波柔情如潮水般襲來，頓時讓奧澤克心軟下來。

她不但撤回自己告訴，還表示「我不忍心他被關在四面牆之間。我們彼此寫很多信給對方，我把自己交給了他。我非常愛他，他也很愛我」。

消息曝光後，社群媒體上熱烈討論並大呼母湯，不能縱放壞人；群情激憤下，奧澤克表示我知道我錯了，已重新具狀提告。最終，土耳其哈泰省伊斯肯德隆（Iskenderun）法院，判決凱爾蒂克13年6個月的有期徒刑。

然而，由於新冠肺炎大流行，土耳其為避免監獄爆發疫情，決定減少關押人數，使得凱爾蒂克得以提前走出牢房，重新享受自由。預計要2022年6月1日，凱爾蒂克才須回到監獄繼續服刑。

Berfin Özek, yüzüne kezzap atan sevgilisi Ozan Çeltik ile evlenmiş.



Nasıl bir psikoloji içinde olduğunu, neden böyle bir karar aldığını bilemiyoruz tabi. Ama umarım pişman olmaz.. pic.twitter.com/qItFbndj4D — Levent🕊️ (@fevrisosyolog__) December 12, 2021

重獲自由後，凱爾蒂克馬上向奧澤克求婚。儘管慘遭毀容，舊傷疼痛不斷，1隻眼睛更只剩30%的視力，奧澤克還是接受對方求愛，並於12月中正式辦理結婚。

這讓女生爸爸相當無奈。他表示，「她在我們不知情的情況下結婚了。我為她拼命這麼多年，現在一切都是枉然」。

網友則抨擊，「她選擇寬恕不代表男生可以免去懲罰。很遺憾，我希望不會。但這段婚姻將在幾個月後結束，這個可憐的女人將繼續經歷曾經歷的殘酷」。