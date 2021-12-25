大和獅子會獅友收購愛心園遊會填充娃娃，平安夜直送和平區博愛國小幼兒園。（台中市大和獅子會提供／王文吉台中傳真）

大和獅子會獅友收購愛心園遊會填充娃娃，平安夜直送和平區博愛國小幼兒園。（台中市大和獅子會提供／王文吉台中傳真）

台中市大和獅子會直送600多件填充娃娃，做為偏鄉學童耶誕節禮物。（台中市大和獅子會提供／王文吉台中傳真）

台中市大和獅子會日前結合友會捐贈30萬元閱讀活動基金，支持台中10所部落學校執行泰雅傳統文化、母語技能學習等。大和獅子會持續實踐「友善循環，讓愛延伸」理念，號召獅友出資12萬元收購愛心園遊會的填充娃娃，平安夜當天載了滿滿一車耶誕禮物，直送部落幼兒園。

大和獅子會上月28日結合各友會在谷關閱讀驛站舉行「閱讀的力量·從角落出發」聯合社會服務計畫，捐贈30萬元支持和平區10所部落中、小學及幼兒園執行泰雅傳統文化、母語技能學習及谷關驛站閱讀活動基金。

國際獅子會300-c1區12月12日在台中市府廣場舉行培福造福心懷感恩愛心園遊會，其中50％消費提撥給區辦公室作為捐助復康巴士經費，許多獅友突發奇想「如何可以將園遊券再做更大更有意義的運用」。

大和獅子會會長何正仁表示，「友善循環，讓愛延伸」是今年的社會服務主題，於是集結第5分區主席陳明發、LCTF協調長顏聖閔、崇倫獅子會會長林君宇、大和獅子會前會長巫佳豪、二副向孝維等，共同出資買下愛心園遊會的填充娃娃，做為偏鄉學童耶誕禮物。

大和獅子會一行在平安夜當天載了滿滿一車填充娃娃，直送博愛國小幼兒園。填充娃娃數量超過600件，何正仁與園長討論後，一致認為可以分享其他部落的幼兒園學童，並保留一部份給谷關閱讀驛站做為鼓勵學童閱讀的小禮物。