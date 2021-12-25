深耕新北市南區的漢皇集團手中至少有10大都更及危老案等，未來3年總推案量將上看660億元。對於政策積極打炒房，集團副董事長說，打炒房是好事，但是收銀根這件事對中小型建商壓力會很大，上市櫃建商還可以在市場募資，但中型企業的資金管道都來自銀行，縮銀根的話，無論是進行都更、危老案件，或是買素地都會太辛苦，這樣會造成大者恆大的情形，未必是好事。

政府打房不手軟，孫鼎翔認為，打房短期2、3周內對市場有影響，長期則看區域，預期中南部仍維持火熱，而北部則因房價基期較高，僅能微漲反映營建成本。他說，集團新推出捷運中和站預售案「漢皇欽禾」，基地面積1079坪，規劃成27~38坪的2~3房輕豪宅，公開3、4個月，銷售已5成，成交單價在6字頭，未來銷售進度應可符合預期。

孫鼎翔指出，雙北地區動輒50年以上的高屋齡化，使建築充滿危安疑慮，加上年輕世代不喜歡住舊屋，因此漢皇集團積極推動都更危老案，自明(2022)年起將推出10大都更、危老案，包括剛取得預計於3年後推出的「永和大陳社區案」，以及中和景安站附近、新店輕軌K8站附近兩個危老都更案。

目前營造成本不斷上漲，孫鼎翔認為，雙北地區雖然房價基期高，但建商仍有轉嫁成本壓力，因此預期北部地區房價會微幅上漲反應建造成本。至於中南部預期明年度表現仍然持續火熱。

漢皇剛取得的「永和大陳社區案」，基地面積合計7176坪，與新北市府合作，規劃9棟地上33層SRC建築，預計可售總銷達360億元，於3年後推出，及中和景安站附近、新店輕軌K8站附近，將推出總銷共約30億元的兩個危老都更案。此外，信義區基隆路案、永和永安市場旁危老案、光復街都更案、中興段都更案與中和雙和醫院對面自建案等，合計總銷超過660億元以上，將成為雙北最大都更推案建商。