大家都以為夜間要拍煙火剎那的瞬間都是很困難的事情，而Sony及Canon此次就特別給予新手建議，除了要有穩固、合適高度的攝影腳架以外，Canon就建議使用者最好選擇擁有B快門功能，或快門速度可以使用2秒以上的相機，以達到可捕捉煙火爆發的瞬間，同時還能搭配快門線使用，或透過智慧型裝置APP代替操作，以免讓相機晃動。

Sony進一步提醒，可就地點來挑選鏡頭，離煙火近的話就選廣角鏡，遠處拍攝則可選涵蓋廣角到望遠的鏡頭；在使用B快門模式時，搭配快門線，以長時間曝光、ISO100、光圈F10-16的設定進行拍攝，構圖的時候記得保留煙火的位置，煙火開始施放的時候按住快門，煙花綻放之後再放開，假如相機沒有B快門，則可以Ｍ模式拍攝，可先以光圈F16、快門10秒作設定，之後再依煙火狀況調整快門秒數，配上ISO100的狀態下，在煙火施放時按下快門。