終於準備來到了2021年最後一周，下周末就可以歡慶跨年、看煙火，加上今年因疫情趨緩，耶誕燈飾裝置更是遍布全台每個地區，想要在年末拍出漂亮的夜景燈飾照及煙火照片的話，一台單眼相機確實是不可或缺的裝備，此次就將由Sony及Canon兩大相機品牌，來推薦適合不同使用者、在不同場合使用的單眼相機，更將介紹拍出煙火美麗爆發瞬間的訣竅，讓新手也能輕鬆拍出美照。

Sony ZV-1配備包含4 高畫質錄影、內建機身防震等進階影片拍攝功能，符合更多元的拍攝需求。（Sony提供）

因著近年Vlogger當道，不少民眾都開始拍起Vlog，兩大品牌也不約而同推薦了針對Vlogger的機種，像Sony的ZV-1主打輕巧便攜，而且操作直覺免技巧，最適合新手使用於拍照或輕影音拍攝，其擁有24-70mm鏡頭，焦段可應用於遠近隨時切摸拍攝，快速對焦之餘，還有大尺寸的1.0 型CMOS感光元件與大光圈鏡頭，不管拍攝人物與煙火，或以背景為耶誕燈飾等低光源場景都相當適合，支援4K HDR影片拍攝，更有一鍵切換景深，以及社交社群必備的直式錄影等功能，讓拍攝者更好操作之餘，還能直接把影片上傳免煩惱，同時還有側翻式多角度螢幕，就算要俯視或仰視等多元取景方式也更容易應付，搭配無線藍牙拍攝手把GP-VPT2BT拍攝就更方便。

Sony ZV-1，共有黑、白兩色，單機身1萬9980元，搭配藍牙拍攝手把組合定價2萬3980元；1月2日前買就送NP-BX1電池。（Sony提供）

而Canon則推薦了EOS M50 Mark II，為APS片幅中最受消費者青睞的迷你單眼相機，同樣主打輕巧好攜帶，搭載約15-45mm鏡頭，2410萬像素的CMOS影像感測器，以捕捉比一般智慧型手機更佳的細節和自然的色彩，還有強化眼睛偵測以達到快速人物對焦，還有方便拍Vlog的3吋側翻式觸控螢幕，搭配垂直4K短片錄影功能，更可透過支援YouTube直播服務，即時在YouTube上與觀眾直播互動，還能以Wi-Fi或藍牙與手機配對以執行遠距拍攝或上傳作品，即可搭配腳架拍攝慢速快門的燈飾、煙火等場景。

Canon EOSM50 Mark II，為APS片幅中最受消費者青睞的迷你單眼相機，更可透過支援YouTube直播服務，即時在YouTube上與觀眾直播互動。（Canon提供）

至於要求再高一點，但預算不高的使用者，就有EOS RP，為全片幅無反單眼中最輕巧的機型，搭載2620萬像素全片幅影像感測器，雙像素CMOS自動對焦可提供0.05秒高速對焦能力，以及在低光源下也適用的EV -5超低光自動對焦功能，更有眼睛偵測自動對焦新增追蹤對焦功能及全新包圍對焦功能，日常到夜景拍攝都能全面應對，更擁有最新DIGIC 8影像處理器，支援4K和Full HD解析度錄製24p（23.98fps）格式，親民定價即可擁有全片幅的高畫質及廣闊視角，高感光、低雜訊的表現，拍夜景、煙火都更輕鬆。

Canon EOS M50 Mark II，單機身定價1萬7900元；31日前買單機身／鏡組，送HG-100TBR原廠小腳架、LP-E12原廠電池。（Canon提供）

另外還有Sony α7 IV（ILCE-7M4）全片幅混合式相機可選擇，主打可捕捉更細膩的細節，在夜間攝錄影同樣也能展現優異高畫質，因為其搭載了3300萬像素 35mm 全片幅背照式 Exmor R CMOS感光元件，能夠達到更佳的影像畫質，以及ISO 50-204800寬廣的感光度範圍，低光源下也能同樣保持低噪訊功能，而且還有配備與α1同級的BIONZ XR處理器，擁有品牌旗艦級的高速自動對焦功能，更優化了影像穩定演算法，可提供 5.5級快門速度補償，同時具備SteadyShot積極模式，讓影像能夠保持清晰穩定，在錄影時更支援最高可在Super 35mm模式下紀錄4K 60P的畫質，或是在全片幅模式下，以高達7K的超取樣獲得極為精細的4K 30P影像。

Canon EOS RP為全片幅無反單眼中最輕巧的機型，想要拍攝煙火的話，建議可搭配RF24-105mm f/4-7.1 IS STM鏡組。（Canon提供）

Canon EOS RP，單機身定價4萬2900元；31日前送2000元郵政禮券，買機身／鏡組現場即可以3900元同時加購RF 50mm f/1.8 STM 大光圈定焦鏡。（Canon提供）

Sony α7 IV（ILCE-7M4）全片幅混合式相機，靠近煙火處拍攝時可搭配SEL14FGM超廣角鏡頭，遠處、眺望拍攝可選擇涵蓋廣角到望遠的SEL24105G鏡頭。（Sony提供）