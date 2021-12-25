包小柏20日在私人臉書發文哀悼22歲愛女離世，他難過表示：「今早10：44分我失去了一生最愛，小女去當了天使！謝謝妳來到包家22年4個月，此後爸爸將會永遠永遠陪著妳。我們回家了。」包括明金城、陳國華、洪敬堯、林隆璇、游鴻明等圈內好友紛紛表達不捨之情。

據悉，包小柏女兒疑因患罕見疾病，對抗病魔已長達2年多，包小柏曾於2019年12月24日為女兒捐骨髓，無奈最後移植失敗，他難過地說：「做為捐贈者妳的父親而言內心充滿萬般希望與不安，希望的是移植成功，不安的是半相合給妳帶來巨大的排斥可能，經過了一年證明一切計畫失敗衍生出更加嚴重的結果，『信』這個字從此在我心中抹滅。」

包小柏（右）跟女兒感情非常好。（翻攝包小柏臉書）

包小柏（右）跟女兒感情非常好。（翻攝包小柏臉書）

照顧女兒這幾年，看著她躺在病床上，包小柏身心飽受煎熬，曾幾度情緒低落，「她沒有得罪過『宙斯』任何人啊，為何日復一日的循環著痛苦，沒完沒了」，身為父親的包小柏，之前就是因擔憂女兒病情而滿頭白髮，沒想到對抗病魔2年多，最後仍救不回愛女。

包小柏的愛女目前傳暫定1月2日舉辦家祭，且不對外公開，而包小柏之前排定的工作都已取消，預計農曆年後復工。而包小柏的哥哥包偉銘今低調未受訪，僅透過好友表示真的很不捨，家人們都沈浸在悲傷中，希望姪女在另外一個國度當個快樂的天使。