徐若瑄日前捲入王力宏離婚風波，三度發聲明後，昨(24日)逢平安夜，徐若瑄回歸常態發文，不忘強調「保持善良」。而台灣狗仔葛斯齊19日上節目《新聞大白話》時，透露自己有多次跟拍徐若瑄的經驗，他回憶有次跟拍她與幾名日籍友人去溫泉旅館，徐若瑄發現有狗仔跟拍，便親自上陣跟記者斡旋，嗲聲求情：「能不能別寫？」

據《香港01》報導，葛斯齊19日在《新聞大白話》分享過去跟拍徐若瑄經驗，稱有次直擊徐若瑄坐著家中座車帶了幾個日本朋友到北投並進入溫泉旅館，總共四個人，徐若瑄要進房前發現有狗仔，葛斯齊便退回到大廳，假裝是一般的路人看報紙，而徐若瑄也直接坐到他和另一名菜鳥同仁身邊，看到葛斯齊手上的手機就拿起翻了裡面的照片，最後自拍一張說：「這張照片給你」。

葛斯齊分享曾跟拍徐若瑄經驗。（圖／翻攝自新聞大白話 Youtube）

葛斯齊分享，徐若瑄當時說：「你們可不可以不要這麼寫？」，並反問要什麼都可以再跟她說，讓一旁的許聖梅反問身為葛斯齊當時的主管，怎麼不知道這段往事？葛斯齊則打趣說：「聖梅姐，出門在外要交朋友」，而主持人拉回原本的故事，追問葛斯齊後來是否知道那幾個日本男生是誰？葛斯齊說：「不知道，因為其實徐若瑄有滿強的魔力」，主持人嗆：「因為你（葛斯齊）已經拿到那張照片」，葛斯齊也笑說：「對」。

葛斯齊談跟拍徐若瑄經驗（13:54起）。（影音／取自新聞大白話 Youtube）【影片來自Youtube，若下架請見諒】

葛斯齊坦言：「因為她（徐若瑄）講話就有點嗲嗲的，撒嬌撒嬌，我本來不承認我是狗仔，她一坐下就問我是哪一家的，然後旁邊的菜鳥狗仔同事又一直看著我，不知道怎麼辦，他看著我我當然就不能不認啊」，使葛斯齊只好承認是某某報社的記者，徐若瑄又回：「你們這樣會嚇到我的朋友」，葛斯齊最後強調：「當時我們只差一步，因為我們也不知道她會不會進去湯屋，這件事徐若瑄自己應該很有印象」，而對此傳聞，徐若瑄暫未回應。