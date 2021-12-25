豐原區110年親子健行活動清晨從鎮清宮出發，台中市長盧秀燕等人鳴槍宣布開走。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕前往健行起點，向市民加油打氣，並與地方人士合影。（王文吉攝）

台中市豐原區110年親子健行活動25日清晨從鎮清宮開走，全程7.5公里，一早吸引上千位民眾熱情響應，現場並安排歌唱、雙木偶變臉秀、草莓姊姊氣球秀及摸彩活動等。市長盧秀燕一早也前往活動出發點，與市民互道早安，替所有健行者加油打氣，鼓勵大家走出健康。

豐原區110年親子健行活動從鎮清宮出發，路線行經水源路、北坑橋至碧雲宮等景點後折返，全程7.5公里。包括盧秀燕、民政局長吳世瑋、消防局長曾進財、立委江啟臣、市議員張瀞分、陳清龍、陳本添、豐原區長洪峰明及在地多位里長都共襄盛舉。

盧秀燕指出，豐原區公所辦理健行活動多年，吸引市民呼朋引伴參加，歷次參與人次都超過4000以上，多運動多健康，還可飽覽豐原在地美景。豐原轉運中心明年即將啟用，往來豐原交通都將愈發便利，未來將吸引更多遊客來到豐原，帶動在地觀光與經濟發展。

盧秀燕也推薦，豐原有許多觀光景點值得一遊，包括健行路線周邊的漆藝館、中正公園登山步道、火車站附近的心鎖橋「花之道」；還有歷史建築頂街派出所、萬選居；以及台中戶外踏青必去的后豐鐵馬道、東豐綠廊自行車，都是適合親子同遊拍照打卡的好景點。

此外，豐原區今年也有4處燈區，包括有5公尺高雪人的市府陽明市政大樓、葫蘆墩公園、豐原火車站及葫蘆墩圳皆有佈燈，歡迎市民前往拍照。