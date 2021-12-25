澎湃新聞報導，中國金融學會會長、中國人民銀行前行長周小川25日在2021上海國際金融中心開發論壇表示，研究推進在上海股票市場開闢國際板很有必要。

周小川說：「上海很早就嘗試過是否應該在A股市場或者說上海股票市場開闢一個國際板，我覺得這個想法雖然說當時可能時機還不太成熟，但是從現在來看還是很有必要的需要研究推進的內容。」當前整個國際環境對中國不是很友善，面臨的挑戰也很多，不是一個好的時機；但是如果從另外一個角度來看，中國大力推進一帶一路，有很多開發中國家仍舊很難通過股權進行融資，中國應該考慮從這方面開始入手，允許一帶一路國家相對好的公司到這裡發行。

周小川表示，發展國際金融中心首先是資金大量的有進有出，發行人有國內的有國外的，在這種情況下一個必要的推進條件就是推進資本項目可兌換。

關於資本項目可兌換，周小川認為主要考慮時機是否成熟、利弊比較以及可兌換的程度這三方面，核心是利弊比較。

周小川說：「如果在經濟發展的早期，監管不成熟的情況下，你看到的是利小於弊，經過一段開發，變成熟了就利大於弊。」