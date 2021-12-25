左起柯建銘、鄭正鈐、高虹安在台下為了「新竹立委反對大新竹發展」、「一己之私」之說，頻頻「交換竟見」。（陳育賢攝）

鄭正鈐（左）表示，逕付二讀這件事情，是完全把台灣的民表制度踩在腳底下。（陳育賢攝）

高虹安說，他們反對的是倉促又草率的立法程序，並抗議柯建銘在台上的致詞。（陳育賢攝）

民進黨立院總召柯建銘25日受邀在「竹科X基地」軟體大樓動工典禮上致詞時，炮轟新竹在地的立委竟阻擋地制法修正，反對新竹的發展，是為一己之私；沒獲邀上台致詞的國民黨立委鄭正鈐、民眾黨立委高虹安在台下沒法上台反駁，氣的大喊「才不是這樣」、「你才是一己之私」，場面有些煙硝味。

柯建銘今天上午參加新竹科學園區X基地第一軟體大樓開工動土典禮，並獲邀上台致詞，他說，台肥五廠基地的轉型，竟要走了10年，他突然有感而發的表示，回來思考，新竹應該在國家科技產業來扮演什麼角色？

柯建銘說，他最近感觸很深，因為近來他跟蔡總統被罵的最兇，這都是為了台灣發展，昨天是平安夜，但立法院不大平安，鄭正鈐委員、高虹安委員們都在反對新竹發展，他覺得莫名其妙。

由於鄭正鈐與高虹安都沒有獲邀上台致詞，坐在台下沒法作出反駁，鄭正鈐與高虹安都急的連忙搖手反對老柯的說法，鄭正鈐並急的先喊「不是這樣的狀況」。

老柯見狀說，「稍安勿躁」，他表示，中央政府總預算2兆應該如期完成國營事業預算5兆是在今年12月15日才三讀通過，已經變成決算了。3個月來應該審查中央政府總預算，國民黨竟然可以拒審，搞到最後1周才來審，當然我們必須自救，送進去二讀，才有可能在會期完成。

蘇院長很擔心總預算怎麼辦，這是立法院責任，所以我們不做這樣動作去逕付二讀，如何逼國民黨下來談，他要跟蘇院長說很抱歉，至少要再拖3個月甚至半年。國家可以如此嗎？所以國民黨用這個來挑戰。風暴中的柯建銘備受攻擊，但為了國家進步，他必須承受，但大家要了解原點。

至於新竹市合併升格，今天看到竹科產值1兆5000億，今天走到這個程度，我們開始談合併升格，難道這是壞事嗎？為了合併升格，為何要送逕付二讀？他要舉個例子，光是3.7公頃土地要蓋軟體園區要搞10年，我們可以再等嗎？

送二讀就是希望加速，這只是條文而已，是要不要新竹發展而已，新竹市城市治理包含園區產業，面對新的調整時候，當然應該進入二讀，但國民黨占領主席台後說要付委審查，那也可以來談啊，但上1分鐘付委審查，下1分鐘說來協商付委竟然又不要。

所以你可以看到，除了他以外，所有與新竹縣市有關的立委全部占領主席台，而且反對付委，這什麼邏輯呢？他們為何要反對，當然是為了一己之私嘛，希望大家想原點，國家要發展，城市要發展，未來要如何，不要為了一己之私，國家必須更偉大，一起來承擔。

至此，在台下的高虹安更是氣的大喊「你才是為一己之私」。

柯建銘致完詞下台後，座位剛好在高虹安與鄭正鈐旁邊，3人立即交頭接耳「交換意見」，隨後上台致詞的蔡英文總統，在禮貌性向台下與會貴賓問好時，還不忘調侃說「還在熱烈討論的柯總召與各位立法委員們」。

高虹安會後受訪表示，今天並沒有安排她與鄭正鈐致詞，柯總召當然可以在台上講是別人在反對大新竹發展，她要很明確的說，並沒有反對大新竹發展。

她說，我們反對的是倉促又草率的立法程序，今天如果他們逕付二讀，等於是立法院創下了1周之內把1個字的法令，在完全沒有經過委員會審查，直接抽出來二讀的先例，我們反對的是不給任何委員發表意見或實質審查權力，我們要捍衛的是立委實質審查的權力，因此，她在台下現場，必須表達嚴正抗議，因為我們並沒有做這樣的事情（反對大新竹發展）。

鄭正鈐則表示，逕付二讀這件事情，是完全把台灣的民表制度踩在腳底下，國會議員連審預算、審法案的權力與責任都被剝奪，那立法院不就變成行政院的立法局了嗎？怒轟民進黨真是荒腔走板。