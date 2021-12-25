九份子國民中小學25日舉行謝土落成啟用典禮。（市府提供／洪榮志台南傳真）

台南市安南區九份子地區是建商搶建的熱門地段，耗資6億多元、創台南之先的9年一貫九份子國民中小學，25日舉行謝土落成啟用典禮，除可解決現有周邊社區國中、小學生跨區就讀問題，也可滿足未來重劃區發展後，大量進駐人口衍生的學生就讀需求。市長黃偉哲期盼，新校舍能讓在地學子提升競爭力。

黃偉哲表示，安南區腹地廣大，交通建設網已陸續完成，公共設施完善，吸引不少建案投資。由於該區人口迅速增加，但鄰近地區僅有海佃、安慶國小，經過多年來民代、里長及民眾的爭取，市府編列6億257萬元，於九份子重劃區內籌設新學校。九份子國中小將是從南市出發的一顆耀眼新星，一所兼具多元教學空間的永續生態校園。

市府教育局長鄭新輝也指出，九份子國中小座落在全國第一個低碳示範社區，學校課程與社區規畫結合，並融入生態永續與雙語教學，正是108課綱期望學生能在生活中學習，體現核心素養。

九份子國中小校長康晉源強調，九份子國中小是重劃區內的指標性工程，在校園規畫之初，即以鑽石級綠建築為方向，一改過去對操場的既有印象，以草地活動場取代一般PU跑道操場，呼應低碳社區的精神；未來也會透過相關課程設計，讓學生在校園中理解低碳樂活、永續宜居的精神，以「智慧、溫馨、國際、永續、健康」為學校願景，期許學校能成為每位師生「實現理想與夢想的希望工程」。

議長郭信良認為，九份子國中小為安南區幸福里、海南里、海佃里、國安里共同學區，但因新建案一棟一棟蓋起來，人口愈來愈多，沒辦法所有學生都來就讀，希望市府以長期為考量，增加入學名額。市府回應說，將向中央爭取經費並設法增加校舍，以滿足就讀需求。