中央大學將鹿林天文台所發現的第300150號小行星命名為「蘭潭」( Lantan )，同時也是我國首次以小學命名的小行星。(中央大學提供／李侑珊台北傳真)

蘭潭國小為嘉義市天文協會的起始與發展基地，今年為該校創校48周年校慶，中央大學特將鹿林天文台所發現的第300150號小行星命名為「蘭潭」( Lantan )」，這是我國首次以小學命名的小行星，除了肯定蘭潭國小在天文教育的貢獻，更做為最特別的校慶生日禮物，別具意義。

嘉義市天文協會在2011年成立嘉義市科學志工隊，與多校合作晨光天文活動計畫，讓天文種子在地紮根。而蘭潭國小校內設有天文台、星象廳、百萬天幕等設施，從幼稚園到國小六年級都有天文課。

中央大學表示，「蘭潭」小行星為2006年11月12日由鹿林天文台及美國馬里蘭大學葉泉志博士共同發現，大小約在1到3公里之間。蘭潭小行星軌道周期繞行太陽一圈5.72年，離太陽最近時為3.91億公里，最遠時為5.67億公里。

中央大學校長周景揚肯定蘭潭國小對於天文教育向下扎根的貢獻。他指出，中央大學擁有全國海拔最高的鹿林天文台，以及全國最大的天文望遠鏡，為國內天文觀測的重鎮。同時在小行星的觀測成果豐碩，從2002年發現第一顆小行星以來，迄今已發現超過800顆，是亞洲發現小行星最活躍的地方。

蘭潭國小於12月25日舉行創校48周年校慶。今年也同時是嘉義市天文協會成立34週年及嘉義市科學志工隊成立10周年。當日蘭潭小行星恰好運行到人馬座，位置正在太陽旁邊，將在正上方照耀此天文教育與科普推廣的完美組合，期望繼續將「人文嘉義、天文蘭潭」之精神延續下去。